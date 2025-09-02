Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cảnh trái ngược ở 'thiên đường mua sắm' Sài thành: Chỗ chen chân, nơi vắng lặng

Uyên Phương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều khu thương mại và siêu thị tại TPHCM chứng kiến cảnh tượng trái ngược: Chỗ chật kín người chen nhau mua sắm, vui chơi, ăn uống; chỗ lại vắng vẻ, đìu hiu dù tung ra nhiều sản phẩm bắt mắt, giá hấp dẫn...

tp-le-uyen-phuong-12.jpg
Ngày 2/9, thời tiết tại TPHCM rất mát mẻ. Người dân và du khách diện những trang phục yêu nước đẹp mắt đến chụp ảnh "check in" tại những địa điểm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Dinh Độc lập... Ai cũng hân hoan trong ngày Quốc khánh.
tp-le-uyen-phuong-13.jpg
Nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị cờ đỏ sao vàng, áo "yêu nước" để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày Tết Độc lập. Tại chợ Bến Thành (TPHCM), không khí tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn suốt nhiều ngày qua.
tp-le-uyen-phuong-16.jpg
Sau khi chụp ảnh, du khách vào chợ Bến Thành tham quan, mua sắm. Bên trong chợ được trang hoàng cờ đỏ sao vàng rực rỡ. "Mặc dù đã có nhiều người chọn về quê trong dịp này nhưng nhìn chung, lượng khách đến chợ trong dịp lễ vẫn khá nhộn nhịp. Chúng tôi bày những sản phẩm đẹp nhất, niêm yết giá cả rõ ràng, không khai để khách dễ dàng lựa chọn" - chị Minh, tiểu thương ngành quần áo thời trang tại đây cho biết.
tp-le-uyen-phuong-23.jpg
Rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan chợ Bến Thành dịp này. Họ cũng mua sắm khá nhiều các loại bánh mứt làm quà tặng khi đến TPHCM.
tp-le-uyen-phuong-25.jpg
Đa số các quầy bánh kẹo, quần áo thời trang, giày dép tại chợ Bến Thành luôn có khách đến xem hàng, mua sắm. Ban quản lý chợ cũng cắt cử nhiều cán bộ, lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp này.
tp-le-uyen-phuong-29.jpg
tp-le-uyen-phuong-27.jpg
Khách nước ngoài hào hứng mặc áo cờ đỏ sao vàng, hoặc tìm mua ngày áo "yêu nước" tại chợ Bến Thành để diện trong ngày này. Giá cả mỗi chiếc áo tầm 200.000 đồng/cái.
tp-le-uyen-phuong-28.jpg
tp-le-uyen-phuong-26.jpg
tp-le-uyen-phuong-20.jpg

Khu vực ẩm thực ken cứng khách, các món ăn như bún bò, bún mắm, bánh canh có giá chỉ 50.000 đồng/tô; chè thái, sinh tố... khoảng 30.000 đồng/ly. "Giá cả như ngày thường, tô bún "full topping", ăn ngon lại rẻ nên chúng tôi quyết định khám phá các món ngon có trong chợ" - nhóm chị Minh Hà (du khách đến từ Khánh Hòa) vui vẻ nói.

tp-le-uyen-phuong-35.jpg

Trái ngược với cảnh sầm uất tại chợ Bến Thành, không ít "thiên đường mua sắm, ẩm thực" tại TPHCM lại đìu hiu, vắng vẻ. Như tại khu mua sắm dưới lòng đất Central Market, tiểu thương ngồi lướt điện thoại chờ khách.

tp-le-uyen-phuong-34.jpg

Hàng hóa la liệt, giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng/sản phẩm nhưng vắng khách mua

tp-le-uyen-phuong-31.jpg

"Lễ tết nhưng vắng hơn cả ngày thường" - một tiểu thương than thở

tp-le-uyen-phuong-36.jpg
tp-le-uyen-phuong-6.jpg
Khu ẩm thực dưới lòng đất cũng chỉ lác đác một số bàn có khách
Uyên Phương
#lễ 2/9 #chụp ảnh #chợ Bến Thành #thiên đường mua sắm #TPHCM #yêu nước #tết Độc lập #du khách #vắng vẻ #ăn uống #khuyến mãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục