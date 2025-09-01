Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thông tin mới nhất về quà 2/9

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cập nhật mới nhất từ Kho bạc Nhà nước, tại 18/34 tỉnh, thành phố, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí để tổ chức thực hiện chi quà tặng Tết Độc lập cho người dân. Tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục được đẩy nhanh.

Đến 11h hôm nay (1/9), 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến công dân. Tổng số tiền 10.428 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chi trả cho người dân. Tại các địa phương, nhiều tổ dân phố đang lập danh sách các chủ hộ gia đình, nhân khẩu thực tế nhận quà theo hình thức chi trả trực tiếp.

876161d0-b3f7-415b-a369-537da8785658.jpg
3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến công dân.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, các xã, phường đang nỗ lực triển khai thực hiện việc rút kinh phí. Trong đó, tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hoá, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành.

Với các địa phương còn lại, trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng vừa có công điện số 154/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải rà soát ngay tình hình chi trả, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; bảo đảm chuyển quà thuận tiện, an toàn, hoàn thành trước ngày 2/9.

Việt Linh
#quà Tết Độc Lập #xã phường #giải ngân ngân sách #tặng quà Tết #Kho bạc Nhà nước #Chính phủ #kế hoạch

Xem thêm

Cùng chuyên mục