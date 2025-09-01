Thông tin mới nhất về quà 2/9

TPO - Cập nhật mới nhất từ Kho bạc Nhà nước, tại 18/34 tỉnh, thành phố, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí để tổ chức thực hiện chi quà tặng Tết Độc lập cho người dân. Tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục được đẩy nhanh.

Đến 11h hôm nay (1/9), 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng đến công dân. Tổng số tiền 10.428 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND các xã, phường sẽ căn cứ tình hình thực tế để tổ chức chi trả cho người dân. Tại các địa phương, nhiều tổ dân phố đang lập danh sách các chủ hộ gia đình, nhân khẩu thực tế nhận quà theo hình thức chi trả trực tiếp.

Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, các xã, phường đang nỗ lực triển khai thực hiện việc rút kinh phí. Trong đó, tại 18 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hoá, toàn bộ các xã, phường đã hoàn thành.

Với các địa phương còn lại, trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao tặng quà đến công dân, và tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị còn lại triển khai, hoàn thành nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các đơn vị liên quan, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị tổ chức chi tặng quà cho người dân, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng vừa có công điện số 154/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải rà soát ngay tình hình chi trả, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; bảo đảm chuyển quà thuận tiện, an toàn, hoàn thành trước ngày 2/9.