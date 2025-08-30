Siêu thị, trung tâm thương mại 'bùng nổ' khuyến mãi mừng Quốc khánh

TPO - Từ ga metro Bến Thành đến các siêu thị lớn nhỏ, khắp nơi đều rộn ràng khuyến mãi sâu tới 80%. Người dân hồ hởi mua sắm, chia sẻ niềm vui khi vừa tiết kiệm chi phí vừa tận hưởng không khí lễ hội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dồn dập khuyến mãi

Những ngày cuối tháng 8, không khí mua sắm tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhộn nhịp khác thường. Ngay từ sáng sớm, nhiều gia đình tranh thủ đến siêu thị, trung tâm thương mại, tận hưởng niềm vui chọn lựa hàng nghìn sản phẩm đang giảm giá sâu.

Chị Nguyễn Thị Thảo (ngụ phường Bình Tiên, TPHCM) hồ hởi cho biết: “Dịp lễ này gia đình tôi quyết định ở lại thành phố thưởng thức các chương trình mừng lễ, cũng như tổ chức tiệc tại nhà. Dịp này khuyến mãi mạnh, đặc biệt là đồ ăn tươi sống giảm giá nhiều, chỉ một buổi đi chợ đã tiết kiệm cả triệu đồng”.

Siêu thị trang hoàng ngập sắc đỏ mừng lễ Quốc khánh 2/9

Tại MM Mega Market, chương trình “Tết Độc Lập – Mừng 80 năm Ngày Quốc khánh” kéo dài đến 10/9 với hơn 2.000 sản phẩm ưu đãi. Thực phẩm tươi sống giảm 20–30%, gia dụng và đồ chăm sóc nhà cửa khuyến mãi tới 80%, đi kèm nhiều chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Mua 2 tính tiền 1”. Khách đến MM hài lòng với “lễ hội thịt heo” diễn ra tại đây với các sản phẩm VietGAP từ chuỗi cung ứng khép kín.

Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing MM Mega Market Việt Nam dự báo sức mua sẽ tăng mạnh. Do đó siêu thị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Siêu thị còn phối hợp với nhiều nhà cung cấp để giữ giá bình ổn đối với những mặt hàng thiết yếu, giúp khách hàng yên tâm mua sắm trong mùa lễ lớn của dân tộc.

Hàng trăm nghìn sản phẩm giảm giá từ các thực phẩm tươi sống, rau củ đến các mặt hàng thời trang phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng

Siêu thị mở thêm quầy thanh toán, tăng thời gian phục vụ để khách hàng thoải mái mua sắm

Tại Saigon Co.op tổ chức tháng “Tự hào siêu thị Việt” từ nay đến 18/9. Theo đó, Trong tháng, siêu thị áp dụng nhiều ưu đãi như hoàn tiền, nhân điểm thưởng, tổ chức lễ hội ẩm thực vùng miền… Ngoài ra với lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2025 quy tụ hơn 160 sản phẩm OCOP từ nhiều vùng miền. Tại đây, hàng Việt được trưng bày nổi bật ở khu trung tâm, từ gạo, thịt, trứng, sữa đến hải sản, gia vị, rau củ…

Nhiều hệ thống bán lẻ khác cũng nhập cuộc. Lotte Mart giảm giá tới 50% cho hàng thiết yếu đến 9/9. SATRA tung khuyến mãi từ 30/8 đến 14/9 tại Satramart và gần 180 cửa hàng Satrafoods, tập trung vào nhóm hàng gắn bó với bữa cơm hằng ngày. AEON Việt Nam giảm giá tới 50% cho hàng nghìn sản phẩm, đồng thời kéo dài thời gian mở cửa sớm và đóng muộn hơn trong những ngày cao điểm…

Trong ngày 2/9, khách hàng đến hệ thống Sài Gòn Coop mua sắm trong trang phục sắc đỏ sẽ được tặng một chú bộ đội bằng bông siêu dễ thương

“Cơ hội vàng” thúc đẩy tiêu dùng

Chương trình “Khuyến mại hàng hiệu - Citysale” đang diễn ra tại TPHCM từ nay đến 7/9 trở thành điểm nhấn mua sắm dịp Quốc khánh. Theo đó, nhiều điểm lớn như ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall, Diamond Plaza… hơn 500 thương hiệu chính hãng có chương trình giảm giá tới 80% thu hút người dân và du khách trải nghiệm mua sắm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, năm 2025 thành phố được giao chỉ tiêu tăng trưởng bán lẻ ở mức 18% – con số kỷ lục và đầy thách thức so với các năm trước. Để đạt mục tiêu này, ngành công thương xác định phải có những giải pháp đột phá, trong đó dịp lễ Quốc khánh 2/9 là “cơ hội vàng” để kích cầu tiêu dùng.

Các trung tâm thương mại lớn tại TPHCM có nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng lên tới 80%, người dân nhộn nhịp "săn sale" từ sáng sớm

Theo ông Phương, ngay tại một số điểm bán thí điểm, lượng khách hàng đã tăng khoảng 50% so với ngày thường, và trong cao điểm lễ hội, con số này có thể tăng gấp đôi. “Đây sẽ là tiền đề quan trọng để từ nay đến cuối năm, chúng ta thúc đẩy sức mua, rút ngắn khoảng cách với mục tiêu tăng trưởng 18%,” ông nhấn mạnh.

Song song đó, TP.HCM khuyến khích các hệ thống phân phối ưu tiên trưng bày hàng Việt, tham gia chương trình “Tích xanh trách nhiệm”, đưa sản phẩm đến tận khu công nghiệp, khu dân cư đông lao động. Thành phố cũng phối hợp với ngân hàng và các trung gian thanh toán nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp, tiếp cận hàng hóa chất lượng với giá hợp lý.