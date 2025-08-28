TPHCM tăng cường xử lý 'xe dù, bến cóc' dịp lễ 2/9

TPO - CSGT TPHCM sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị nếu không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về việc xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn quản lý trong dịp nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

Chiều 28/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi và tham gia các hoạt động lễ hội của người dân sẽ tăng cao. Đây là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trong đó có tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Theo thượng tá Nam, PC08 dự báo tình trạng xe dù, bến cóc có khả năng tái diễn trong những ngày cao điểm sắp tới, khi nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng đột biến. Để ứng phó, Công an TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch nhằm kiểm soát, phòng ngừa và xử lý nghiêm.

Cụ thể, lực lượng CSGT sẽ được huy động tối đa để tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực các bến xe lớn và cửa ngõ ra vào thành phố – nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng đón trả khách không đúng quy định. Trong đó, các tuyến dẫn về bến xe Miền Tây, quận 5, quận 12, Hóc Môn, TP. Thủ Đức (cũ)… sẽ là trọng điểm kiểm tra. Bên cạnh đó, PC08 cũng phối hợp cùng công an xã, phường để đồng loạt ra quân, bảo đảm không để phát sinh điểm nóng phức tạp.

Cảnh sát giao thông - Công an TPHCM sẽ tăng cường xử lý “xe dù, bến cóc” dịp lễ 2/9. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Ngoài tăng cường lực lượng tuần tra, Công an TPHCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát. Hệ thống camera giám sát giao thông sẽ được khai thác tối đa, kết hợp với việc xử phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh việc tăng cường lực lượng tuần tra, PC08 cũng đặt ra yêu cầu nâng cao về trách nhiệm quản lý. Các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tuyến nếu để xảy ra vi phạm hoặc không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo sẽ bị xử lý trách nhiệm. Đây là cách để nâng cao ý thức, siết chặt kỷ luật và bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ thực thi công vụ một cách nghiêm túc, với quyết tâm hạn chế tối đa, không để tái diễn tình trạng ‘xe dù, bến cóc’ trong cao điểm lễ 2/9.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được PC08 đặt ra trong dịp lễ là kiểm soát tình trạng tài xế sử dụng rượu bia. “Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi mong người dân nâng cao ý thức, tuân thủ pháp luật để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng,” thượng tá Nam kêu gọi.

Từ thực tế nhiều năm qua, “xe dù, bến cóc” không chỉ gây mất an ninh trật tự, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực vận tải hành khách. Việc xử lý triệt để tình trạng này không chỉ cần sự nỗ lực của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự hợp tác của doanh nghiệp vận tải và sự đồng thuận của người dân.

Công an TPHCM khuyến nghị hành khách nên lựa chọn các bến bãi chính thống, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không vì tiện lợi nhất thời mà lên xe dù, đón ở bến cóc. Về phía doanh nghiệp, việc chấp hành nghiêm quy định khi tham gia vận tải là yếu tố tiên quyết để bảo đảm an toàn cho hành khách và giữ môi trường cạnh tranh lành mạnh.

“Chúng tôi quyết tâm hạn chế tối đa, không để tình trạng xe dù, bến cóc diễn biến phức tạp trong những ngày cao điểm lễ 2/9. Đây không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là trách nhiệm đối với sự an toàn của người dân thành phố”- Thượng tá Nam khẳng định.