Khánh Hòa lo hụt khách du lịch dịp 2/9

TPO - Bà Nguyễn Thị Uyên Chi - Phó Chủ tịch Chi hội khách sạn Khánh Hòa - cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nên có thể ảnh hưởng đến quyết định du lịch của một bộ phận du khách nội địa.

"Thường trong mùa cao điểm du lịch dịp cuối năm, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón nhiều du khách đến từ các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, năm nay, du khách chủ yếu lựa chọn đi Hà Nội để xem duyệt binh. Do đó, lượng khách nhận định có tăng nhưng không đột biến", bà Chi nói.

Theo bà Chi, tính đến hiện tại, công suất phòng tại nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương… thuộc phường Nha Trang và các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã đạt trên 80%, và dự kiến sẽ tăng cao vào các ngày 30-31/8, giảm dần ở những ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Du khách thích thú với các hoạt động 'quẩy với bùn' ở một khu du lịch tại Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên - Phó Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa) - nhận định: Trong khoảng 5 năm trở lại đây, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa dịp lễ 2/9 không tăng nhiều. Vì đây là thời điểm cuối hè và cận kề năm học mới nên các gia đình thường chọn nghỉ ngơi tại nhà, về quê hoặc lựa chọn các tour đi về trong ngày hơn là các tour trọn gói dài ngày. Hầu hết các gia đình đều đã đưa con cái đi du lịch trong mùa hè.

“Lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp này chủ yếu là khách địa phương và các tỉnh lân cận như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, hoặc TPHCM… Đây là những tour ngắn, có thể đi chuyển đi về trong ngày”, ông Nguyên cho hay.

Ông Nguyên cho biết, gần đây, các tour du lịch khám phá dấu ấn của bác sĩ Yersin, từ nơi làm việc đến nơi ở và những di sản liên quan vừa được mở lại nên thu hút nhiều du khách lựa chọn. Bên cạnh đó, ngoài thế mạnh truyền thống về du lịch biển đảo và du lịch tắm bùn, Khánh Hòa cũng đã phát triển nhiều sản phẩm du lịch kết hợp giữa biển, đảo và núi rừng, cũng như các tour kết hợp với trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Tour du lịch khám phá dấu ấn của bác sĩ Yersin vừa mở lại thu hút đông đảo du khách.

Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa - cho biết, sở này vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ khách du lịch dịp lễ.

Theo đó, sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy; nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi, giải trí...Đồng thời, sở bố trí nhân lực trực đường dây nóng 24/24h để tiếp nhận và giải quyết phản ánh của du khách.

“Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch làm mới các sản phẩm cũ, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để du khách có thêm nhiều lựa chọn khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa”, ông Anh chia sẻ.

Để du khách có trải nghiệm đa dạng trong dịp lễ 2/9, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ động xây dựng, làm mới các sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều chương trình văn nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực.

Dịp này, Khánh Hòa cũng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) vào tối 2/9, tại 2 địa điểm trung tâm là Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải).