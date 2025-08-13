Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khách du lịch Hà Nội dịp 2/9 tăng kỷ lục, nhiều nơi lưu trú 'cháy' phòng

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ còn nửa tháng nữa đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo sức hút mạnh mẽ, khiến Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước.

Theo dữ liệu từ nền tảng đặt dịch vụ khách sạn trực tuyến Agoda, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội dẫn đầu xu hướng du lịch với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với cùng kỳ năm 2024. Dữ liệu trên nền tảng Booking.com cho thấy, Hà Nội cũng vươn lên vị trí đầu tiên trong các điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Bà Vũ Thu Hương (xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) cho biết, gia đình dự định sẽ đến Hà Nội nghỉ ngơi trong 3 ngày dịp Quốc khánh 2/9 tuy nhiên việc đặt phòng hiện rất khó khăn. Theo bà Hương, bà đã tìm một loạt khách sạn 2-3 sao quanh các khu vực gần hồ Gươm, quảng trường Ba Đình nhưng tất cả đều báo kín chỗ.

"Dự định ban đầu ở 3 ngày, nay tôi phải chọn khách sạn xa hơn, giá cao hơn nên rút xuống còn 2 ngày ở Hà Nội", bà Hương chia sẻ.

mung-ngay-thong-nhat-10-4304-9270.jpg
Người dân du khách đến với Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9.

Thông tin từ hệ thống khách sạn A25 cho biết, hệ thống 40 khách sạn ở Hà Nội đã lấp đầy trên 90%. Các nơi còn phòng trống là khách sạn ở khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy. Các khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cũ đã hết phòng. "Chúng tôi cam kết không tăng giá dịp nghỉ lễ, do đó khách đặt rất sớm", đại diện hệ thống A25 Hotel chia sẻ.

Tại nhiều khách sạn phân khúc hạng sang 4-5 sao, giá phòng từ 2 triệu đồng/đêm trở lên, tỷ lệ đặt phòng cũng tăng nhanh từng ngày. Nhiều khách sạn dự kiến đây sẽ là kỳ nghỉ Quốc khánh đón lượng khách đông nhất từ trước đến nay, lập “kỷ lục chưa từng có”, bởi kỳ nghỉ 2/9 hằng năm thường không phải mùa cao điểm du lịch của Hà Nội.

Khách sạn Pullman Hà Nội với 237 phòng đã được đặt kín 100% từ đêm 30/8 đến đêm 2/9. Khách sạn này nằm trên đường Cát Linh, được xem là vị trí thuận lợi để theo dõi sự kiện A80, cách khu vực phố cổ chỉ 10 phút di chuyển. Tại đây, giá phòng dao động từ 2,8-3,2 triệu đồng/đêm.

ba-dinh-anh-1.jpg
Ở khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, các khách sạn từ 3 sao trở xuống gần như đã kín chỗ.

Ông Richard Yit - Tổng Giám đốc Khách sạn Hà Nội (Hanoi Hotel) - chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến Hà Nội để trực tiếp theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước nhu cầu lưu trú tăng cao trong thời điểm này, Khách sạn Hà Nội đã chuẩn bị các phương án phục vụ toàn diện, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những khoảnh khắc khó quên trong dịp lễ trọng đại của dân tộc”.

Các khách sạn 4-5 sao cũng đang tung ra loạt ưu đãi dịp này để hút khách du lịch.

Trần Hoàng
