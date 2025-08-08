Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Du lịch Hà Nội trở thành tâm điểm cả nước dịp Quốc khánh

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên một số trang đặt phòng trực tuyến quốc tế. Các khách sạn lớn của Hà Nội gần như kín chỗ đặt trước, hứa hẹn một mùa du lịch "bùng nổ" dịp lễ Quốc khánh.

Dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Dịp này, Thủ đô đón lượng khách tăng đột biến, đẩy thị trường tour tuyến miền Bắc vào mùa sôi động nhất trong năm.

Nhiều đơn vị lữ hành cho biết, lượng khách đặt tour đến Hà Nội và các tuyến du lịch kết nối vùng như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Mộc Châu… tăng đột biến từ đầu tháng 8, đặc biệt là trong giai đoạn từ 30/8 đến 2/9.

Các bảo tàng lớn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật và Làng Văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 1–3/9 để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, Hà Nội còn tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm và giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đêm mới lạ. Những yếu tố này khiến nhu cầu đến Hà Nội dịp lễ năm nay tăng mạnh.

dsc05550.jpg
Theo Vietravel Hà Nội, gần 50% trong tổng số 1.200 chỗ tour dịp lễ đã được đặt trước, và số lượng khách hỏi thông tin tăng liên tục từng ngày.

Thống kê của Vietravel Hà Nội cho thấy đến ngày 5/8, gần 50% trong tổng số 1.200 chỗ tour dịp lễ đã được đặt trước, và số lượng khách hỏi thông tin tăng liên tục từng ngày. Dự báo lượng khách đổ về Hà Nội tăng đột biến, Vietravel đã chuẩn bị sớm 1.200 chỗ cho các tour khởi hành dịp lễ 2/9.

Nhân dịp đại lễ 2/9, đơn vị lữ hành đã xây dựng bộ sản phẩm “Hòa nhịp cùng Concert Quốc gia” gồm sáu hành trình đa dạng. Các tour này đều có điểm nhấn là tham dự concert, kết hợp tham quan thủ đô và các địa danh gắn với lịch sử cách mạng. Tất cả sản phẩm đều dành một ngày tự do tại Hà Nội để du khách xem lễ diễu binh, cảm nhận không khí “concert quốc gia”, trải nghiệm ẩm thực và văn hoá phố cổ.

497868105-2794897094043120-7423222177391725334-n-3126.jpg
Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội là địa điểm được nhiều du khách quan tâm đặc biệt.

Đại diện Công ty lữ hành Xanh Việt Nam (chi nhánh tại Hà Nội) cho biết thêm, các tour liên quan đến Hà Nội, đặc biệt các hành trình kết hợp tham dự lễ diễu binh, diễu hành và khám phá các điểm đến lân cận đang chiếm khoảng 30-40% tổng số sản phẩm du lịch nội địa. Con số này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm 2024.

Đơn vị này cũng thông tin thêm về thống kê trên dịch vụ khách sạn trực tuyến Agoda, Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng du lịch dịp lễ Quốc khánh với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với năm 2024. Nhiều khách sạn ở trung tâm thành phố đã thông báo hết phòng từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội không chỉ đón lượng khách dịp Quốc khánh mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn, tạo ra hệ sinh thái du lịch thông minh, đa dạng và chất lượng. Để du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm di sản theo những cách mới, doanh nghiệp có thể phát triển bền vững cùng địa phương, quảng bá hình ảnh Hà Nội an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn.

Trần Hoàng
#du lịch Hà Nội 2/9 #du lịch dịp Quốc khánh Hà Nội #tour du lịch Hà Nội 2024 #du lịch lễ Quốc khánh #du lịch Hà Nội mùa lễ hội #du lịch Hà Nội - Ninh Bình #du lịch Hà Nội - Hạ Long #du lịch Hà Nội - Mộc Châu #du lịch Hà Nội miễn phí #dịch vụ khách sạn Hà Nội dịp lễ

Xem thêm

Cùng chuyên mục