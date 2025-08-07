Giả mạo fanpage của Phú Quý nhận đơn đặt mua bạc thỏi kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh 2/9

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý vừa lên tiếng cảnh báo về thực trạng xuất hiện tràn lan các trang Fanpage của Phú Quý để lừa đảo khách hàng, nhận đặt hàng bạc thỏi Phú Quý 999 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngày 7/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý phát đi cảnh báo chính thức về việc xuất hiện Fanpage giả mạo thương hiệu Phú Quý. Cụ thể là trang có tên "Phú Quý Silver" mang dấu tích xanh, giao diện giống hệt Fanpage chính thức của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý được lập ra nhằm lừa đảo khách hàng chuyển tiền đặt mua sản phẩm Bạc thỏi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Các đối tượng mạo danh Phú Quý yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước 100% để đặt mua bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2/9, nhận đặt hàng các sản phẩm khác rồi chiếm đoạt số tiền này.

Đại diện Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý khẳng định: Sản phẩm Bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đã hết hàng, tập đoàn đã dừng bán từ cuối ngày 03/8/2025. “Chúng tôi không còn nhận đặt hàng đối với sản phẩm này qua mạng. Hiện tại, khách hàng chỉ có thể đặt hàng với các đại lý uỷ quyền còn hàng hoặc chờ để mua bán qua tay khi Phú Quý giao hàng thành công cho khách đã đặt mua”, đại diện Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nói.

Trang giả mạo Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý để lừa khách hàng

Bên cạnh đó, tập đoàn vàng bạc này cho biết, chỉ nhận giao dịch online trong khung giờ từ 8h15 - 18h15 với duy nhất 01 số tài khoản của

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

với tên chủ tài khoản là: Công ty Đầu tư vàng Phú Quý với số tài khoản: 329 329 68.

“Tất cả các số tài khoản nhận thanh toán online khác với số tài khoản trên núp dưới danh nghĩa Phú Quý đều là tài khoản của các đối tượng lập ra nhằm mục đích lừa đảo. Ngoài giờ làm việc, Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý không giao dịch”, đại diện Phú Quý nói.

Tập đoàn này cho biết, các sản phẩm Bạc miếng - Bạc thỏi hiệu Phú Quý được niêm yết tại Website chính thức của tập đoàn https://silver.phuquygroup.vn/, và được chuyển hướng về Zalo OA khi quý khách đặt hàng.

Do đó, Phú Quý bày tỏ mong muốn quý khách hàng nâng cao cảnh giác đề phòng trước các trang lừa đảo, mạo danh Phú Quý.