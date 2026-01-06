Đoàn giám sát Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Thọ

TPO - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), yêu cầu thực hiện chặt chẽ, đúng luật và tăng cường tuyên truyền để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc.

Ngày 6/1, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn – đã làm việc với Ủy ban Bầu cử phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Hương

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an. Về phía tỉnh Phú Thọ có ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Đinh Công Thực, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và phường Việt Trì.

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường, xã cũ gồm Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu, Minh Nông và Trưng Vương, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Sau sáp nhập, phường có diện tích trên 25 km2, với gần 75.500 nhân khẩu, 44 khu dân cư và 359 tổ dân phố, quy mô lớn, địa bàn rộng, đặt ra yêu cầu cao trong tổ chức bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu dân cư Tân Phú. Ảnh: Thu Hương

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo phường Việt Trì cho biết, việc triển khai bầu cử HĐND phường nhiệm kỳ 2026–2031 đang được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được tổ chức theo đúng quy định, bước đầu bảo đảm cơ cấu, thành phần và tính đại diện của đại biểu HĐND phường.

Phường Việt Trì đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 11 thành viên, do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban; thành lập 6 đơn vị bầu cử, dự kiến bầu 27 đại biểu HĐND; đồng thời kiện toàn các tiểu ban, tổ giúp việc, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ bầu cử theo đúng kế hoạch.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Ủy ban Bầu cử phường Việt Trì trong ban hành văn bản, tổ chức triển khai các bước đúng luật, đúng tiến độ. Trưởng đoàn đề nghị địa phương tiếp tục rà soát kỹ các khâu, đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, nhất là trên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội, để người dân nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình.

Đối với những khó khăn, kiến nghị của phường Việt Trì, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu dân cư trên địa bàn phường Việt Trì.