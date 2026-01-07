Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Lạng Sơn

TPO - Sáng 7/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham gia buổi làm việc có ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn; bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cùng đó, 65/65 UBND cấp xã đã ban hành quyết định thành lập ban bầu cử HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Lạng Sơn về công tác bầu cử.

Ngày 5/12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn được bầu 7 ĐBQH, trong đó 4 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh, 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất đề nghị số lượng người được giới thiệu ứng cử cả Trung ương và tỉnh là 15 người (Trung ương 3 người, tỉnh 12 người). Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 50 đại biểu, ứng cử viên là 95 người. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 1.271 đại biểu, qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp xã đã giới thiệu là 2.427 người ứng cử.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ giám sát, kiểm tra và kết quả tiến độ thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần tập trung chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tổ chức cuộc bầu cử đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, quyền ứng cử, bầu cử của công dân.

Tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm lựa chọn người xứng đáng, đủ đức, đủ tài để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo niềm tin và không khí phấn khởi trong Nhân dân về bầu cử.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu kết luận công tác bầu cử tại Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý Lạng Sơn cần chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với khó khăn, tình huống xảy ra trong quá trình bầu cử. Giải quyết khách quan, thận trọng các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên, đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị bầu cử, tỉnh Lạng Sơn cần chú trọng chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, hộ nghèo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong chương trình, đoàn cũng đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của phường Kỳ Lừa.