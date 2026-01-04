Cấm xe tải hơn 10 tấn đi đường trên cao Vành đai 3

TPO - Ngày 4/1, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường trên cao Vành đai 3 để giảm ùn tắc ngày cuối nghỉ lễ Tết Dương lịch. Với xe tải trên 10 tấn sẽ cấm từ 12h đến 24h ngày 4/1.

Trong thông báo về việc trên Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở Xây dựng thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 qua nội thành.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 12h-24h ngày 4/1, cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 cũ và ngược lại.

Trong thời gian cấm, các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ của xe trên 10 tấn được điều tiết lưu thông.

Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại:

Từ nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) đi theo hướng QL21A - QL1A - đường tỉnh 494 - nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Giao thông đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp Hà Nội thời gian qua luôn ùn tắc kéo dài.

Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại. Từ nút giao Liêm Tuyền - QL21B - đường tỉnh 499 - nút giao cao tốc Thái Bình - Hưng Yên - cao tốc Thái Bình - Hưng Yên - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ - nút giao Vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.

Hướng cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại:

Phân luồng tại chỗ: Nút giao cao tốc 5B - nút giao QL5 cũ - QL5 - cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu (QL32).

Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: QL18 - QL2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Hồ Tùng Mậu (QL32).

Hướng QL32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang:

Đi Đại lộ Thăng Long: QL32 - QL21A hoặc ĐT 419 hoặc ĐT 421 hoặc ĐT 422 hoặc ĐT 70 (các phương tiện có 05 lựa chọn tuyến đường để lưu thông). Hoặc từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân theo hướng nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) - QL21A - QL1A - đường tỉnh 494 - nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

Đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang: Phân luồng tại chỗ để xe tải đi theo hướng: Nút giao cao tốc 5B - nút giao QL5 cũ - QL5 - cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ - Lý Sơn - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu (QL32).

Hướng phân luồng từ xa: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh - cầu Vĩnh Thịnh - QL2C - QL2A - QL23 - Tỉnh lộ 23 - Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn - QL5.

Ngoài ra còn hướng các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại theo các hướng: Đại lộ Thăng Long, QL32, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng…