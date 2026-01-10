Hơn 875 cơ sở tại Bắc Ninh không đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy

TPO - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 877 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, trải rộng ở nhiều loại hình như nhà trọ, trường học, khách sạn, quán karaoke, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Theo đó, 877 cơ sở trong danh sách được phân loại dựa trên hiện trạng tại thời điểm đưa vào hoạt động, trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 có hiệu lực thi hành. Đây đều là những cơ sở không đáp ứng yêu cầu PCCC và không thể khắc phục theo chuẩn kỹ thuật.

Danh sách công bố cho thấy, các cơ sở vi phạm tập trung ở nhiều loại hình, trong đó các nhà trọ (tập trung chủ yếu ở phường Phương Liễu, phường Song Liễu, xã Đại Đồng, phường Nếnh, phường Võ Cường), cơ sở kinh doanh vàng mã (phường Thuận Thành), nhiều công ty ở phường Võ Cường; nhà nghỉ, chung cư, chợ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh công ty, quán karaoke, khách sạn ở nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, trong danh sách có nhiều trường mầm non, tiểu học ở phường Vũ Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cùng UBND các phường, xã thông báo trực tiếp đến người đứng đầu các cơ sở vi phạm. Đồng thời, các đơn vị chức năng hướng dẫn thực hiện các giải pháp kỹ thuật về thoát nạn và những biện pháp liên quan đến PCCC, cũng như đôn đốc việc thực hiện lộ trình khắc phục theo đúng quy định.

Việc công bố công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC được kỳ vọng sẽ nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở, tăng cường giám sát của cộng đồng và góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.