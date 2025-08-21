Xưởng ở Bắc Ninh cháy ngùn ngụt, khói đen cao hàng chục mét

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nguyễn Thắng
TPO - Chiều 21/8, một xưởng chứa gỗ ép ở phường Tiền Phong (Bắc Ninh) bốc cháy, cột khói đen cao hàng chục mét. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21/8/2025 tại xưởng chứa gỗ ép HN thuộc tổ dân phố Song Khê 1, phường Tiền Phong (Bắc Ninh).

Trước đó, chủ xưởng chứa ván gỗ ép nghe thấy có tiếng nổ và lửa, khói đen bốc lên từ phía xưởng cao hàng chục mét. Thời điểm phát hiện đám cháy, xưởng có 4 người đã nhanh chóng thoát chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh huy động hàng chục cán bộ và 5 xe chữa cháy tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Toàn bộ diện tích xưởng hàng trăm m2, chủ yếu chứa các loại ván gỗ ép, đồ dùng vật dụng dễ bén lửa nên việc dập lửa của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17 giờ ngày 21/8, lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hiện trường xử lý đám cháy.

Hiện đám cháy cơ bản được khống chế, không có thương vong về người. Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

