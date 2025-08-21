Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh sát kịp thời xử lý tài xế uống rượu bia từ tin nhắn người dân

Nguyễn Thắng
TPO - Từ tin nhắn của người dân, lực lượng Cảnh sát giao đã chặn dừng kiểm tra và xử lý tài xế đang lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn ở tỉnh Bắc Ninh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, trưa 21/8/2025, người dân gửi tin nhắn trực tiếp gửi đến Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phản ánh tài xế xe buýt 99H-058.XX chạy tuyến Bắc Ninh – Lương Tài có dấu hiệu đã uống rượu, bia trước khi lái xe, đe doạ an toàn của hành khách và người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tại Km0+300 tuyến TL283 (phường Thuận Thành), Tổ Cảnh sát giao thông Thuận Thành thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã chặn dừng, kiểm tra tài xế xe buýt này.

536188754-122144538782804369-2372608644924443575-n-4884.jpg
Phương tiện liên quan vụ việc. Ảnh: Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả, tài xế Vũ Bá Đ (SN 1973, trú tại xã Lương Tài, Bắc Ninh) có nồng độ cồn 0,131mg/l khí thở. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
