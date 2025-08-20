Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Lạng Sơn

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 và số 3 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh: Sơn La, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Lạng Sơn, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La. Ảnh: TTXVN.



Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại buổi làm việc, các Tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ảnh: TTXVN.



Các Tổ công tác đánh giá, nhìn chung dự thảo các văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hoá được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN.



Phát biểu của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của các tỉnh, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương. Các đồng chí đề nghị các tỉnh nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN.



*Trước đó, ngày 19/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 3 của Bộ Chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An. Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, các Tổ Công tác nghe và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết trình đại hội tập trung vào chủ đề, kết cấu, nội dung của báo cáo; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, chủ yếu về tính nghiêm túc, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp uỷ; về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; những kinh nghiệm tốt, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ... Đồng thời cho ý kiến về Đề án nhân sự của cấp uỷ, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị.