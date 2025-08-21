Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhiều xã ở Bắc Ninh bị ngập úng do mưa lũ

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đêm qua đến sáng 21/8, trên địa bàn một số xã vùng cao trong tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều khu vực.

Đến 6 giờ sáng 21/8, xã Tây Yên Tử đã ngập 16/16 ngầm tràn của 3 thôn gây chia cắt cục bộ; các tuyến đường giao thông trên địa bàn có nguy cơ sạt lở cao.

Hiện nước đã tràn vào nhà một số hộ dân ở thôn Thống Nhất của xã Tây Yên Tử và tiếp tục có nguy cơ lên cao. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Tây Yên Tử đã khẩn trương hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên tinh thần “4 tại chỗ”.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, lãnh đạo xã Tuấn Đạo cho biết, hiện ở xã có khoảng 30 hộ dân bị ngập. Các hộ dân bị ngập do mưa lũ đều được sơ tán đến nơi an toàn. Chỗ ngập sâu trong xã khoảng 1 mét. Hiện chưa có thiệt hại về người.

ngap.jpg
Một điểm bị ngập bị ngập ở xã Tuấn Đạo (Bắc Ninh).

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Động thông tin, trên địa bàn có nhiều điểm bị ngập, nhất là khu vực ven sông suối. Xã Sơn Động đang thống kê số hộ bị ngập. Các ngầm tràn đều bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Ngoài ra, một số xã khác như Đại Sơn cũng có nhiều điểm bị ngập.

Chính quyền các xã bị ngập đã nhanh chóng thông tin cho người dân để chủ động các biện pháp ứng phó; huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Nguyễn Thắng
#ngập úng Bắc Ninh #mưa lũ Bắc Ninh #xã vùng cao Bắc Ninh #ứng phó mưa lũ #ngập đường giao thông Bắc Ninh #sạt lở đất Bắc Ninh #cứu hộ mưa lũ Bắc Ninh #ngập nhà dân Bắc Ninh #cảnh báo lũ lụt Bắc Ninh #biện pháp phòng chống mưa lũ

