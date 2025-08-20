Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cấp tập trên các công trình trọng điểm trước mùa mưa lũ

Phạm Trường

TPO - Mùa mưa lũ cận kề, các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh, chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy tiến độ, sớm hoàn thành tiến độ, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai.

Dự án trọng điểm trước mùa mưa lũ. Video: Phạm Trường.
tp-9.jpg
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, từng tốp công nhân, máy móc cấp tập thi công Dự án Kè biển dọc thôn Minh Huệ (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh﻿).
tp-5.jpg
Công trình có chiều dài 916m, với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng do Ban quản lý giao thông và hạ tầng đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
tp-7.jpg
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-6.jpg
Là công trình phòng chống thiên tai nên chủ đầu tư và đơn vị thực hiện dự án tập trung nhân lực, máy móc, thi công đẩy tiến độ. Đến nay, dự án đã đạt 53% khối lượng công việc, hết tháng 8 dự kiến sẽ hoàn thành cao trình chống lũ.
tp-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Tùng (Chỉ huy trưởng, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại dịch vụ 555) cho biết, mùa mưa bão đang đến gần, để đảm bảo an toàn cho người dân sống dọc bờ biển, hiện hàng chục công nhân chia thành nhiều mũi đã tăng ca tăng kíp, làm các hạng mục như lắp ống bi, thi công cống tiêu, đắp đất, đổ dầm, gia cố cấu kiện bê tông kè.
tp-11.jpg
tp-12.jpg
“Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị huy động công nhân, máy móc sớm hoàn thành dự án. Mục tiêu trong tháng 8 này sẽ hoàn thành cao trình chống lũ để đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân sống trong kè”, đơn vị thực hiện dự án thông tin.
tp-1010101.jpg
Tại dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ﻿ có tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2024. Thời điểm này, các công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo các hạng mục thiết yếu hoàn thiện trước mùa mưa lũ.
tp-9.jpg
Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, hiện nay, nhà thầu đang tập trung đắp mái đập, gia cố khối gia tải hạ lưu và ghép đá khan. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cán bộ tư vấn giám sát cùng nhà thầu thi công 3 ca, 3 kíp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.
tp-15.jpg
tp-15.jpg
tp-14.jpg
tp-13.jpg
“Khi hoàn thành, dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sẽ giúp nâng cao năng lực cắt lũ, điều tiết nước, đảm bảo an toàn công trình trong mọi tình huống thời tiết cực đoan. Đồng thời, công trình sẽ phục vụ ổn định sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh”, đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 thông tin.
tp-1.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C từ xã Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 và đoạn nút giao Quốc lộ 8A tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh xã Hương Sơn có tổng chiều dài 27,7km. Công trình do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với nguồn vốn gần 1.100 tỷ đồng.
tp-4.jpg
Triển khai từ tháng 10/2023, đã gần 2 năm thi công, đến nay tại gói thầu 17.XL (đoạn từ xã Thiên Cầm – Quốc lộ 1) các đơn vị thực hiện dự án đang gấp rút hoàn thành cấp phối đá dăm, thảm nhựa các vị trí.
tp-25.jpg
tp-18.jpg
Ông Lương Tiến Thành – cán bộ Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án) cho biết, gói thầu đã đạt hơn 70% khối lượng. Hiện đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm bàn giao theo tiến độđề ra.
Phạm Trường
