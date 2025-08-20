Cấp tập trên các công trình trọng điểm trước mùa mưa lũ

TPO - Mùa mưa lũ cận kề, các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh, chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy tiến độ, sớm hoàn thành tiến độ, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai.