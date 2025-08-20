Cấp tập trên các công trình trọng điểm trước mùa mưa lũ

TPO - Mùa mưa lũ cận kề, các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh, chủ đầu tư và nhà thầu đang đẩy tiến độ, sớm hoàn thành tiến độ, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai.
Là công trình phòng chống thiên tai nên chủ đầu tư và đơn vị thực hiện dự án tập trung nhân lực, máy móc, thi công đẩy tiến độ. Đến nay, dự án đã đạt 53% khối lượng công việc, hết tháng 8 dự kiến sẽ hoàn thành cao trình chống lũ.
“Khi hoàn thành, dự án nâng cấp hồ Kẻ Gỗ sẽ giúp nâng cao năng lực cắt lũ, điều tiết nước, đảm bảo an toàn công trình trong mọi tình huống thời tiết cực đoan. Đồng thời, công trình sẽ phục vụ ổn định sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh”, đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 thông tin.
Ông Lương Tiến Thành – cán bộ Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư dự án) cho biết, gói thầu đã đạt hơn 70% khối lượng. Hiện đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm bàn giao theo tiến độđề ra.