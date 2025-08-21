Bắc Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập tỉnh

TPO - Sáng 21/8, tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Song Mai – Nghĩa Trung với diện tích trên 197 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đầu tiên được khởi công sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế cả nước.

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 33 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 10.100 ha. Các khu công nghiệp này có tỷ lệ lấp đầy khoảng 56%.

Đến ngày 31/7/2025, tỉnh Bắc Ninh thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 9,9 tỷ USD, vốn FDI hơn 3,9 tỷ USD. Tỉnh Bắc Ninh không chỉ là trung tâm sản xuất công nghiệp phía Bắc mà còn của cả nước, đặc biệt là công nghệ cao và thông minh.

Bắc Ninh khởi công khu công nghiệp đầu tiên sau sáp nhập tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Dự án khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung với quy mô hơn 197 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.800 tỷ đồng, thuộc địa bàn phường Việt Yên và phường Đa Mai. Đây là khu công nghiệp đầu tiên khởi công sau hợp nhất tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, kỳ vọng tạo cú huých và tiếp nối sự phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đây là khu công nghiệp có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp bán dẫn, sản xuất xanh của tỉnh Bắc Ninh, bởi vậy chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án, tinh thần nỗ lực cao nhất, sớm hoàn thành về hạ tầng để đón nhà đầu tư.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp sở ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, sớm hoàn thành thủ tục trên tinh thần công khai, minh bạch. Chính quyền địa phương phối hợp nhà đầu tư để giải phóng mặt bằng nhanh nhất, đón nhà đầu tư sớm nhất, tạo giá trị gia tăng.