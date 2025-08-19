Khởi công sân bay quốc tế của Bộ Công an tại Bắc Ninh

TPO - Ngày 19/8, Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là dự án sân bay lớn thứ 2 của cả nước, sau sân bay Long Thành.

Dự và chủ trì lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích gần 1.960 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh. Theo quyết định của Bộ Xây dựng, đây là công trình trọng điểm quốc gia, đạt cấp sân bay 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay hiện đại nhất. Mục tiêu đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sẽ được nâng lên 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ Trưởng Công an - nhấn mạnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia mang tầm vóc quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch tổng thể cảng hàng không, sân bay toàn quốc và được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược cho vùng thủ đô.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ Trưởng Công an - phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Cảng hàng không sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng mới. Ngoài hoạt động hàng không dân dụng, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch bố trí Trung Đoàn không quân Công an nhân dân với phương tiện hiện đại, đồng bộ bảo đảm hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh quan tâm phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông xung quanh; hoàn thành đồng bộ tuyến đường kết nối Cảng hàng không với Thủ đô Hà Nội vào cuối năm 2026, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả để cảng hàng không thật sự là công trình trọng điểm, kiểu mẫu vươn tầm quốc tế góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Bắc Ninh và nhà đầu tư bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, chất lượng; đồng thời quan tâm chăm lo thực hiện tốt nhất các chính sách theo quy định đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong triển khai dự án.

Bộ Công an và tỉnh Bắc Ninh khởi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Cũng trong ngày 19/8, tỉnh Bắc Ninh khởi công 4 dự án khác. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 ở phường Đồng Nguyên, với tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng từ năm 2019 trên diện tích khoảng 28ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.

Dự án Xây dựng cơ sở vật chất trường THPT Chuyên Bắc Giang ở phường Bắc Giang. Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng học sinh, sinh tại phường Võ Cường. Dự án khu nhà ở xã hội tại phường Nam Sơn.