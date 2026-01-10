Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lửa bao trùm nhà xưởng sản xuất ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Tối 10/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà xưởng sản xuất ở xã Đan Phượng (Hà Nội), thiêu rụi nhiều tài sản.

chay-k1-3415.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày, tại xưởng sản xuất trong điểm công nghiệp Sông Cùng (xã Đan Phượng, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy đã báo cho lực lượng chức năng. Do bên trong chứa nhiều gỗ, khung tranh... khiến lửa bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 20h, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Sơ bộ vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà
