Nghệ An: Cảnh sát giao thông phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

TPO - Trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đám cháy bùng phát từ nhà người dân nên đã phá cửa và kịp thời giải cứu 11 người đang ngủ bên trong.

Video CSGT hỗ trợ giải cứu 11 người thoát ra khỏi đám cháy nhà trong đêm.

Sáng 11/1, Trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ dập tắt vụ hỏa hoạn tại nhà dân, giải cứu 11 người đang ngủ bên trong ra ngoài an toàn.

Đám cháy bùng phát lớn, bao trùm toàn bộ căn nhà của anh K. và chuẩn bị lan sang nhà dân bên cạnh.

Cụ thể, khoảng 1h55’ ngày 11/1, Tổ công tác số 7 Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thì phát hiện lửa bùng phát mạnh tại căn nhà của anh N.B.K. (trú khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai).

Thời điểm phát hiện, đám cháy đã bao trùm một phần ngôi nhà và chuẩn bị lan sang ngôi nhà bên cạnh. Do thời điểm đêm khuya, người dân xung quanh đều ngủ sâu, không ai hay biết sự cố nguy hiểm.

CSGT cùng người dân phá cửa, hỗ trợ giải cứu 11 người trong 2 nhà ra ngoài an toàn trước khi lửa khói bịt kín các lối thoát hiểm.

Trước tình thế này, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã lập tức tiếp cận hiện trường, hô hoán người dân xung quanh đồng thời phá cửa, lao vào trong nhà để giải cứu người dân.

Thời điểm này, bên trong 2 căn nhà đang có 11 người ngủ say. Các cán bộ chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa toàn bộ người ra ngoài trước khi khói lửa bịt kín toàn bộ lối thoát. Một chiếc xe tải cũng được CSGT di chuyển ra ngoài, giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra. Đồng thời liên hệ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.