Thích thú đàn cá heo xuất hiện sát biển Sầm Sơn

TPO - Đàn cá heo khoảng 15 con xuất hiện tại khu vực gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Người dân cho biết đây không phải lần đầu tiên thấy cá heo xuất hiện nhưng số lượng nhiều như vậy thì khá hiếm.

Trưa 11/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Bùi Đức Kỳ, người đã quay lại những thước phim này cho biết, khoảng 10h20 ngày 11/1, lúc đi xuồng dạo chơi và thả lưới đánh cá ở khu vực gần bờ biển Sầm Sơn, anh bất ngờ bắt gặp cá heo đang bơi lội thành đàn. Vị trí đàn cá xuất hiện rất gần bờ, chỉ cách khoảng 150m.

Hình ảnh đàn cá heo xuất hiện ở biển Sầm Sơn, trong đó có chú cá heo trắng.

Theo ước tính có khoảng 15 con cá heo, mỗi con nặng hơn 1 tạ. Đặc biệt, trong số cá heo xuất hiện có một con cá heo trắng nổi bật.

Người dân địa phương cho hay, đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại vùng biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, việc đàn cá heo với số lượng lớn và bơi lội gần bờ như lần này là điều khá hiếm gặp, khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú.