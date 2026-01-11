Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thích thú đàn cá heo xuất hiện sát biển Sầm Sơn

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đàn cá heo khoảng 15 con xuất hiện tại khu vực gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú. Người dân cho biết đây không phải lần đầu tiên thấy cá heo xuất hiện nhưng số lượng nhiều như vậy thì khá hiếm.

Trưa 11/1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đàn cá heo bơi lội gần bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Anh Bùi Đức Kỳ, người đã quay lại những thước phim này cho biết, khoảng 10h20 ngày 11/1, lúc đi xuồng dạo chơi và thả lưới đánh cá ở khu vực gần bờ biển Sầm Sơn, anh bất ngờ bắt gặp cá heo đang bơi lội thành đàn. Vị trí đàn cá xuất hiện rất gần bờ, chỉ cách khoảng 150m.

caccac.jpg
Hình ảnh đàn cá heo xuất hiện ở biển Sầm Sơn, trong đó có chú cá heo trắng.

Theo ước tính có khoảng 15 con cá heo, mỗi con nặng hơn 1 tạ. Đặc biệt, trong số cá heo xuất hiện có một con cá heo trắng nổi bật.

Người dân địa phương cho hay, đây không phải là lần đầu tiên cá heo xuất hiện tại vùng biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, việc đàn cá heo với số lượng lớn và bơi lội gần bờ như lần này là điều khá hiếm gặp, khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú.

Hoàng Phúc
#cá heo #Sầm Sơn #biển Thanh Hóa #đàn cá #cá heo trắng #du lịch biển #động vật hoang dã

Xem thêm

Cùng chuyên mục