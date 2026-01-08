Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tin mới vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn

TPO - Sáng 8/1, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy du thuyền King Yacht xảy ra trên sông Sài Gòn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực hầm động cơ, sau đó lan nhanh sang các khu vực còn lại.

Du thuyền King Yacht có kết cấu 2 tầng, dài khoảng 28 m, rộng 10 m, được làm bằng vật liệu composite, có sức chở tối đa 90 người. Thời điểm xảy ra cháy, du thuyền đang neo đậu sát mép sông, không có khách trên tàu.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 7/1, du thuyền King Yacht – phương tiện chuyên chở khách du ngoạn sông Sài Gòn vào buổi tối và tổ chức tour du lịch Cần Giờ – đang neo đậu trên sông Sài Gòn, cách cầu Sài Gòn khoảng 200 m ( thuộc địa phận phường Thạnh Mỹ Tây) thì bất ngờ bốc cháy.

Chỉ sau khoảng 15 phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, gần như bao trùm toàn bộ du thuyền. Đến 16 giờ 33 phút, nhiều tàu chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được điều động tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Hình ảnh con tàu du thuyền bị cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
