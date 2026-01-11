Đồng Nai chốt ngày động thổ xây hai cây cầu nối TPHCM gần 30.000 tỷ đồng

TPO - Hai công trình cầu Cát Lái và Long Hưng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng nối Đồng Nai và TPHCM sẽ được động thổ vào ngày 15/1 tới. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 11/1, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vào ngày 15/1 tới, tỉnh này sẽ tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái và dự án cầu Long Hưng. Đây là các dự án hạ tầng giao thông kết nối Đồng Nai với TPHCM, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với hai dự án cầu Cát Lái và Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư thực hiện là các liên danh do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP đứng đầu.

Phà Cát Lái sẽ được đầu tư xây dựng cầu Cát Lái

Theo quyết định, cầu Cát Lái và Long Hưng có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư tự thu xếp toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án, gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay, đổi lại được thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá đất do Nhà nước quản lý hoặc vốn đầu tư công.

Hai dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc biệt do thuộc nhóm công trình cấp bách, cần sớm triển khai nhằm phục vụ sân bay Long Thành, tăng kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và TPHCM.

Cầu Cát Lái được nghiên cứu với tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/h. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Cát Lái đã quá tải nhiều năm, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai địa phương trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Trong khi đó, cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 12 km, phần cầu dài 2,3 km, nối quốc lộ 51 (phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai) với Vành đai 3 (phường Long Phước, TPHCM). Tuyến đường được thiết kế 8 làn xe, vận tốc 80 km/h, giúp kết nối khu vực phía bắc, đông bắc TP HCM với Đồng Nai, sân bay Long Thành và giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu như quốc lộ 1, quốc lộ 51, cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Phối cảnh cầu Cát Lái

Hai dự án cầu kể trên đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư theo hình thức PPP vào tháng 12/2025. Công trình kết nối với TPHCM, Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ trì thực hiện. Theo kế hoạch, cầu Long Hưng hoàn thành năm 2028, cầu Cát Lái vào năm 2029.