Phú Thọ xây dựng đại lộ cảnh quan dọc sông Hồng để tạo không gian phát triển mới

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thống nhất chủ trương nghiên cứu hình thành trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, định hướng tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho địa phương.

Phối cảnh Đại lộ cảnh quan sông Hồng của TP. Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu hình thành trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, được xác định là định hướng quy hoạch mang tính chiến lược dài hạn nhằm tái cấu trúc không gian phát triển và tăng cường kết nối với vùng Thủ đô Hà Nội cũng như khu vực Bắc Bộ.

Theo định hướng, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ là tuyến giao thông đơn thuần mà được xây dựng như một trục không gian tổng hợp, tích hợp các chức năng về giao thông, cảnh quan, kiến trúc và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Việc hình thành trục đại lộ này được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả lợi thế không gian sinh thái ven sông Hồng, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển đô thị và công nghiệp theo hướng bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng, việc nghiên cứu trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang chủ động mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng. Thông qua hành lang sông Hồng, Phú Thọ có điều kiện kết nối trực tiếp và thuận lợi hơn với TP. Hà Nội, qua đó tái định vị vai trò của địa phương trong mạng lưới đô thị – công nghiệp liên vùng Bắc Bộ.

Chủ trương nghiên cứu trục đại lộ này được triển khai song song với việc rà soát, điều chỉnh nhiều dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất đầu tư Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì; điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Cẩm Khê; chấp thuận dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phù Ninh và điều chỉnh tuyến đường vào Khu công nghiệp Yên Quang.

Các dự án được yêu cầu tích hợp đồng bộ vào quy hoạch chung, bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ giao UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tổ chức nghiên cứu, triển khai các nội dung quy hoạch một cách bài bản, khoa học; đồng thời thực hiện chặt chẽ các thủ tục về đất đai, môi trường và giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Động thái của tỉnh Phú Thọ được đánh giá là bước đi “đón đầu” trong bối cảnh Hà Nội đã khởi công dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng.