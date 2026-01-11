Quy định mới về mức lương dành cho công chức được tuyển dụng từ tháng 3/2026

Xếp ngang bậc lương và phụ cấp thâm niên

Bộ Nội vụ vừa có thông tư hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức. Trong đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Cụ thể, đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có cùng hệ số bậc lương đã hưởng thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng sang hệ số bậc lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian hưởng lương mới của công chức tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch có hệ số bậc lương khác với hệ số bậc lương đã hưởng thì với công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ căn cứ vào hệ số lương đã hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất ở ngạch công chức được xếp.

Thời gian hưởng lương mới trong các trường hợp trên được tính từ ngày ký quyết định xếp lương ở vị trí việc làm được tuyển dụng.

Bộ Nội vụ lưu ý, với công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, sẽ căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) ở ngạch được xếp.

Sau 3 năm được lên 1 bậc lương

Bộ Nội vụ cho biết, sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang xếp lương cấp bậc quân hàm, cấp bậc hàm và người làm công tác cơ yếu… khi được tuyển dụng vào làm công chức thì việc xếp lương vào ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng (thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005 của Bộ Nội vụ).

Trường hợp có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không thuộc đối tượng quy định trên thì việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng vị trí việc làm được tuyển dụng theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức.

Cụ thể, đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương có yêu cầu về thời gian kinh nghiệm công tác thì căn cứ vào tổng thời gian công tác được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định phù hợp với yêu cầu.

Theo đó, tính từ bậc 1, sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương. Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đối với trường hợp tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên thì căn cứ vào tổng thời gian công tác được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Bộ Nội vụ lưu ý, sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với ngạch chuyên viên) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với ngạch nhân viên) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Thông tư này thay đổi thì thực hiện theo quy định tại các văn bản thay đổi đó.