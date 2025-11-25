Chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức năm 2026 thực hiện ra sao?

TPO - Từ năm 2026, Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.

Thu ngân sách nhà nước 2026 hơn 2,52 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Nghị quyết nêu rõ, số thu ngân sách nhà nước 2026 là hơn 2,52 triệu tỷ đồng. Trong đó: thu ngân sách trung ương hơn 1,2 triệu tỷ, thu ngân sách địa phương 1,3 triệu tỷ đồng.

Quốc hội cho phép sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Cũng theo Nghị quyết, tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Như vậy, mức bội chi ngân sách nhà nước là 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Về điều hành ngân sách nhà nước năm 2025, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát tình hình sử dụng nguồn kinh phí đã giao cho các bộ, địa phương để thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, không sử dụng hết thì thu hồi, hoàn trả nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương.

Về thực hiện chính sách tiền lương, chính sách xã hội: các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương.

Tổng số thu ngân sách nhà nước 2026

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Quốc hội giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

“Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định”, Nghị quyết nêu rõ.