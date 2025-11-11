Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Nội vụ đang rà soát biên chế, tham mưu chính sách tiền lương, phụ cấp

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Nội vụ cho biết, đang tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức.

Đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, từ nay đến hết năm 2025, Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là hoàn thiện thể chế, chính sách.

Trong đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xác định các nguyên tắc căn cơ để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án tổng thể trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến. Đồng thời sẽ rà soát, tổng hợp tình hình biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành và địa phương, làm cơ sở đề xuất giao biên chế giai đoạn 2026–2031.

1111bnv2.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường lao động Việt Nam đến năm 2045 và chiến lược đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, đây là một năm có khối lượng công việc rất lớn. Bà Trà lưu ý, thời gian còn lại chưa đầy hai tháng, trong khi các nhiệm vụ đặt ra vẫn "rất nặng nề", đòi hỏi sự quyết tâm cao, hành động nhanh, bám sát tiến độ và chất lượng.

Theo Phó Thủ tướng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng và mang tính chiến lược. Mục tiêu đến tháng 12, Bộ Nội vụ phải hoàn thành toàn bộ các văn bản, nghị định, đề án được giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, hiện còn 2 nội dung lớn trình Bộ Chính trị là tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Hoàn thiện báo cáo biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Nhóm nhiệm vụ lớn khác, theo Phó Thủ tướng là việc theo dõi, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Trà yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/11 về tính khả thi của phân cấp, phân quyền, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị định liên quan và giao rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành.

1111bnv.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì xây dựng Đề án của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2030, tầm nhìn 2040 – một đề án được đánh giá rất cấp thiết, giúp làm rõ vai trò, trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo Trung ương và địa phương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí nguồn lực phù hợp.

"Cần hoàn thiện đề án này trước ngày 20/12. Làm như vậy sẽ vừa đảm bảo tính tổng thể, chiến lược, vừa giải quyết được những vấn đề cấp bách, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã", Phó Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đang đề xuất phương án để Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong tháng 11. Bà Trà đề nghị, sau khi có ý kiến, Bộ Nội vụ cần khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và bộ, ngành triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo biên chế giai đoạn 2026 - 2031 sau khi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, để Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị, phục vụ việc giao biên chế theo thẩm quyền giai đoạn 2026 - 2031.

Luân Dũng
#Chính sách tiền lương #Công chức #Bộ Nội vụ #Chính sách phụ cấp #Biên chế #Phân cấp #Đào tạo cán bộ #cấp xã #Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục