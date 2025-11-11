Bộ Nội vụ đang rà soát biên chế, tham mưu chính sách tiền lương, phụ cấp

TPO - Bộ Nội vụ cho biết, đang tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức.

Đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, từ nay đến hết năm 2025, Bộ Nội vụ xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là hoàn thiện thể chế, chính sách.

Trong đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, xác định các nguyên tắc căn cơ để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án tổng thể trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến. Đồng thời sẽ rà soát, tổng hợp tình hình biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành và địa phương, làm cơ sở đề xuất giao biên chế giai đoạn 2026–2031.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đang tập trung nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường lao động Việt Nam đến năm 2045 và chiến lược đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định, đây là một năm có khối lượng công việc rất lớn. Bà Trà lưu ý, thời gian còn lại chưa đầy hai tháng, trong khi các nhiệm vụ đặt ra vẫn "rất nặng nề", đòi hỏi sự quyết tâm cao, hành động nhanh, bám sát tiến độ và chất lượng.

Theo Phó Thủ tướng, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng và mang tính chiến lược. Mục tiêu đến tháng 12, Bộ Nội vụ phải hoàn thành toàn bộ các văn bản, nghị định, đề án được giao.

Bà Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, hiện còn 2 nội dung lớn trình Bộ Chính trị là tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Hoàn thiện báo cáo biên chế giai đoạn 2026 - 2031

Nhóm nhiệm vụ lớn khác, theo Phó Thủ tướng là việc theo dõi, đánh giá mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Trà yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/11 về tính khả thi của phân cấp, phân quyền, để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nghị định liên quan và giao rõ trách nhiệm cho từng bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì xây dựng Đề án của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đến năm 2030, tầm nhìn 2040 – một đề án được đánh giá rất cấp thiết, giúp làm rõ vai trò, trách nhiệm giữa các cơ sở đào tạo Trung ương và địa phương, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bố trí nguồn lực phù hợp.

"Cần hoàn thiện đề án này trước ngày 20/12. Làm như vậy sẽ vừa đảm bảo tính tổng thể, chiến lược, vừa giải quyết được những vấn đề cấp bách, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã", Phó Thủ tướng nói.

Về nhiệm vụ hoàn thiện phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đang đề xuất phương án để Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến trong tháng 11. Bà Trà đề nghị, sau khi có ý kiến, Bộ Nội vụ cần khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và bộ, ngành triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo biên chế giai đoạn 2026 - 2031 sau khi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, để Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị, phục vụ việc giao biên chế theo thẩm quyền giai đoạn 2026 - 2031.