Điều chỉnh tiền lương cần được tính toán một cách tổng thể, kỹ lưỡng

TPO - Theo đại biểu Quốc hội, việc sớm được điều chỉnh tiền lương là mong muốn và nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức, người lao động, nhưng việc này phải được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa trong tổng thể các chính sách.

Không nên nóng vội, đốt cháy giai đoạn

Bên lề kỳ họp Quốc hội, trao đổi với phóng viên xoay quanh việc điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nhìn nhận, trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan đến giá cả, lạm phát và đời sống người dân.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Quốc hội đã bàn và quyết định nâng mức giảm trừ gia cảnh, đồng thời rà soát các yếu tố tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng tiếp tục thảo luận để sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân một cách tổng thể. Ông Trần Văn Lâm kỳ vọng, lần sửa đổi này sẽ đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm. Ảnh: Như Ý

Có ý kiến cho rằng, nên trao thẩm quyền điều chỉnh này cho Chính phủ để đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp hơn. Theo ông Trần Văn Lâm, đây không phải vấn đề căn bản, vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp hằng tháng, nên không có gì phải lo ngại về sự chậm trễ hay khó khăn trong quá trình ra quyết định.

Về đề xuất sớm điều chỉnh tiền lương, đại biểu đoàn Bắc Ninh cho rằng, đây là nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tất cả đều mong muốn điều này. “Nếu chính sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp và khả thi thì rất tốt, vừa đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vừa góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội”, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo đại biểu, việc này phải được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm sự đồng bộ và hài hòa trong tổng thể các chính sách kinh tế - xã hội. Ông cho rằng nếu nóng vội, “đốt cháy giai đoạn” có thể làm phá vỡ kế hoạch chung đã được xây dựng.

Đại biểu phân tích, tăng lương không chỉ tác động trực tiếp đến người lao động trong khu vực công mà còn ảnh hưởng đến yếu tố xã hội nói chung, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp khi chi phí đầu vào sẽ tăng theo. Vì vậy, cần xem xét vấn đề này một cách toàn diện, cân đối giữa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô.

Cần có chế độ đãi ngộ tương xứng

Ông Trần Văn Lâm cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, chất lượng và trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức đòi hỏi cao hơn, khối lượng công việc nhiều hơn thì cũng cần phải có chế độ đãi ngộ tương xứng, tạo điều kiện làm việc thuận lợi hơn, phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhân dân.

Cần có chế độ đãi ngộ tương xứng cho cán bộ công chức khi thực hiện chính quyền hai cấp.

Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý, việc điều chỉnh chính sách phải được thực hiện từng bước, có trọng tâm, trọng điểm. Những nội dung cấp bách, cần thiết có thể triển khai ngay, còn các vấn đề khác cần được giải quyết theo lộ trình hợp lý. Nếu muốn xử lý tất cả cùng một lúc sẽ rất khó khả thi và có thể tạo áp lực lớn cho ngân sách cũng như bộ máy thực thi.

Theo đại biểu Trần Văn Lâm, những vấn đề đời sống trước mắt của cán bộ, công chức, nhất là ở cấp cơ sở, cần được quan tâm thông qua các chính sách hỗ trợ cụ thể và linh hoạt. Thực tế, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của mình như bố trí nhà ở công vụ tạm thời, hỗ trợ phương tiện đi lại, đưa đón hoặc hỗ trợ kinh phí...

Ông Trần Văn Lâm cho rằng, việc này nên được giao quyền chủ động cho chính quyền địa phương căn cứ vào bối cảnh, nguồn lực và khả năng của từng nơi để đưa ra phương án phù hợp.

“Nếu đặt ra một chính sách cứng, áp dụng chung cho mọi địa phương thì rất khó đạt được sự thống nhất và hiệu quả thực tế,” đại biểu nêu quan điểm.