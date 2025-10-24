Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội

Đề xuất nhân viên chăn nuôi, thú y được hưởng 1,5 lần mức lương cơ sở

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND Thành phố Hà Nội đề xuất, mỗi xã được bố trí 2-3 nhân viên chăn nuôi, thú y. Họ sẽ được hưởng phụ cấp hệ số lương cơ sở nhân với 1,5 lần.

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc bố trí lực lượng và chế độ chính sách cho nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, tính đến hết 1/7/2025, trên địa bàn thành phố có 507 cán bộ chăn nuôi, thú y. Trong đó, mỗi xã, phường bố trí 1 nhân viên chăn nuôi, thú y.

Mỗi nhân viên chăn nuôi thú y tại các phường, thị trấn thuộc khu vực không được phép chăn nuôi được hưởng mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,44 so với mức lương cơ sở; nhân viên chăn nuôi thú y tại các xã, thị trấn thuộc khu vực được phép chăn nuôi được hưởng mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,86 so với mức lương cơ sở.

lich-tiem-vac-xin-cho-ga-16838042767211451799678.jpg
Tiêm vaccine cho gia cầm (ảnh minh họa)

Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc mở rộng quy mô, thay đổi địa giới hành chính mới, sáp nhập đơn vị, mở rộng diện tích quản lý và gia tăng số lượng chăn nuôi đặt áp lực lớn lên mạng lưới thú y cơ sở.

Bên cạnh đó, vùng quản lý tăng về diện tích và số hộ dân, số đàn vật nuôi, khiến công việc nhân viên thú y cấp xã trở nên nặng hơn. Do đó, nếu vẫn giữ nguyên 1 người sẽ không đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn.

Từ đó, UBND thành phố đề xuất mỗi đơn vị phường được bố trí 2 nhân viên chăn nuôi thú y; mỗi đơn vị xã được bố trí 3 nhân viên chăn nuôi thú y. Nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã do UBND xã, phường trực tiếp quản lý và sử dụng.

Về chế độ chính sách, UBND thành phố đề xuất người tốt nghiệp đại học được hưởng mức phụ cấp theo hệ số 2,34 so với mức lương cơ sở nhân 1,5 lần.

Người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp được hưởng mức phụ cấp theo hệ số 1,86 so với mức lương cơ sở nhân 1,5 lần.

Nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm, được tổ chức tháng 12/2015.

Thanh Hiếu
#Chăn nuôi thú y #Gia cầm #Cấp xã #Phụ cấp #Bảo hiểm y tế

