Xã hội

Phú Thọ sẽ quan trắc môi trường chăn nuôi để giảm ô nhiễm

Đức Anh
TPO - Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm, quản lý hiệu quả hoạt động chăn nuôi, đồng thời hướng tới phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tỉnh Phú Thọ sẽ thiết lập 47 điểm quan trắc môi trường chăn nuôi.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 6158/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2025 – 2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm, quản lý hiệu quả hoạt động chăn nuôi, đồng thời hướng tới phát triển bền vững, thân thiện môi trường.

a3.jpg
Tỉnh Phú Thọ sẽ thiết lập 47 điểm quan trắc môi trường chăn nuôi.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ thiết lập 47 điểm quan trắc môi trường chăn nuôi, trong đó 25 điểm tại Phú Thọ cũ, 18 điểm ở Hòa Bình cũ và 4 điểm tại Vĩnh Phúc cũ.

Tại các điểm này, cơ quan chức năng sẽ quan trắc định kỳ nước thải tại các trang trại 4 lần/năm và quan trắc chất lượng nước mặt 2 lần/năm, đánh giá các thông số theo quy chuẩn quốc gia như pH, TSS, COD, BOD5, tổng N, tổng P, Coliform… để theo dõi mức độ ô nhiễm, hiệu quả xử lý nước thải và kịp thời cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường. Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định quan trắc đột xuất khi môi trường có diễn biến bất thường, có phản ánh từ người dân hoặc phát hiện dấu hiệu ô nhiễm, dịch bệnh.

Để nâng cao năng lực thực hiện, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 40 cán bộ Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, đồng thời đào tạo, hướng dẫn khoảng 3.000 chủ trang trại và cán bộ thú y cấp xã về kỹ năng kiểm soát chất lượng nước thải, nước mặt và các yếu tố môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch hằng năm; Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản làm chủ đầu tư, tổ chức quan trắc và thông báo kết quả đến cộng đồng.

Các địa phương có trách nhiệm phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ xử lý chất thải, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển chăn nuôi bền vững.

Đức Anh
#Phú Thọ #quan trắc môi trường #chăn nuôi bền vững #ô nhiễm môi trường #quản lý chất thải #giám sát môi trường #phát triển bền vững

