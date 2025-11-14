Hơn 57.000 tỷ đồng cải cách tiền lương năm 2026

TPO - Nghị quyết được Quốc hội thông qua nêu rõ về việc dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công.

Tổng thu ngân sách trung ương hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Với toàn bộ đại biểu có mặt tán thành, chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026.

Quốc hội quyết nghị, tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dự toán gần 240.000 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; hơn 53.550 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở hơn 2,3 triệu đồng/tháng; dự toán hơn 187.100 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương trước đây được áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo Nghị quyết số 104/2023 và Nghị quyết số 142/2024 của Quốc hội, nhưng đến nay chưa được giao chỉ tiêu biên chế công chức: Cho phép bố trí tiền lương, các khoản đóng góp theo chế độ quy định, thu nhập tăng thêm và kinh phí chi thường xuyên theo định mức đối với số lượng biên chế này.

Quốc hội cũng đồng ý dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán. Quốc hội giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và bảo đảm an toàn tài chính.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ về việc bố trí bảo đảm mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và phương án phân bổ cho từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Cùng với đó sẽ dành nguồn để thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách xã hội theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương, từng tỉnh, thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua, xác định rõ việc đảm bảo nguồn lực cho chính sách cải cách tiền lương và các chế độ an sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phân bổ ngân sách năm 2026. Trong đó, tổng dự toán chi cải cách tiền lương là 57.470 tỷ đồng, nằm trong tổng chi thường xuyên 860.430 tỷ đồng. 53.554 tỷ đồng được bổ sung cho ngân sách các địa phương nhằm đảm bảo thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng trong cả năm 2026.

Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về số dư nguồn cải cách tiền lương, Chính phủ cho biết, sau khi đã đảm bảo thực hiện Nghị định số 178, 67, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương còn lại khoảng 7 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư khoảng 375 nghìn tỷ đồng (tuy nhiên không đồng đều giữa các địa phương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 70% số dư).

Chính phủ khẳng định, kết thúc năm 2025, khi ngân sách nhà nước vượt thu sẽ tiếp tục trích bổ sung nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương theo quy định (40% tăng thu thực hiện ngân sách trung ương, 70% tăng thu thực hiện ngân sách địa phương).

Theo quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương chỉ sử dụng chi trả tiền lương, phụ cấp của khu vực công; không sử dụng cho nhiệm vụ khác, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép.

Hiện nay, cấp có thẩm quyền đã ban hành nhiều chính sách tiền lương, thu nhập, đây đều là các chính sách chi cho con người, có đối tượng, mức kinh phí cụ thể. Vì vậy, để đảm bảo kịp thời chi trả cho đối tượng thụ hưởng, trên cơ sở chủ trương đã được Trung ương đồng ý, Chính phủ trình Quốc hội giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để chi trả các chế độ, chính sách tiền lương, thu nhập.