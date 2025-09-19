Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành, địa phương ra sao?

Luân Dũng
TPO - Triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 223/2025 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

199cctl.jpg
Thủ tướng yêu cầu báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng.

Thủ tướng lưu ý, quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ vốn, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn vay ODA.

Đáng lưu ý, Chỉ thị cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước. Thu hồi triệt để các khoản chi sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024 sang năm 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép. Báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024.

“Trong năm 2025, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định. Làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản”, Chỉ thị nêu rõ.

Chỉ thị của Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định.

Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán niên độ ngân sách nhà nước năm 2023 trở về trước để thực hiện đầy đủ.

Bộ Tài chính được giao tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước.

Tháng 7/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết của Quốc hội, trong đó yêu cầu báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025; nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Quốc hội cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Luân Dũng
