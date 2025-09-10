Tiền lương, phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới

TPO - Theo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ, các chế độ, phúc lợi ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP đã có quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động.

Thế nhưng, trên thực tế tại các doanh nghiệp, ngoài lương cơ bản, phụ cấp lương, người lao động còn có các khoản hỗ trợ khác từ người sử dụng lao động như: tiền xăng xe, điện thoại, ăn giữa ca, nhà ở, nuôi con nhỏ, sinh nhật, hiếu hỉ…

Một số khoản hỗ trợ trên được xác định mức tiền cụ thể, được trả cố định, thường xuyên hằng tháng cùng kỳ trả lương, song không được nêu rõ tên trong các quy định, dẫn đến doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định các khoản thu nhập phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định mới.

Các chế độ, phúc lợi ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc. Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Cục Tiền lương và BHXH có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định Nghị định 158.

Theo Cục Tiền lương và BHXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 158.

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm:

Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc.

Luật BHXH 2024 quy định về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc bao gồm: 3% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ ốm đau và thai sản; 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện bằng 22% thu nhập làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.