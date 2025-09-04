Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sẽ có đề án tiền lương và phụ cấp để áp dụng thống nhất trong toàn quốc

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đề án tiền lương và phụ cấp sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết, trong đó giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tiền lương và phụ cấp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Dự kiến tới đây, Chính phủ cũng sẽ ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng theo quy định mới.

Bộ Nội vụ cũng được giao để trình Chính phủ ban hành quy định tiêu chí và trình tự, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách để các địa phương tổ chức thực hiện.

49cp1.jpg
Chính phủ xây dựng đề án tiền lương và phụ cấp thống nhất toàn quốc (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh, xác định vị trí việc làm, từ đó làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ còn thiếu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tại cuộc họp vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong tháng 9 này, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung cơ bản và 2 tờ trình về thực hiện phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự kiến tới đây, Bộ trưởng Nội vụ sẽ làm việc với các đơn vị liên quan đến vấn đề cán bộ, công chức, vị trí việc làm, phân loại tiêu chuẩn đơn vị hành chính; thống nhất về đề cương, báo cáo, thủ tục liên quan đến việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tư lệnh ngành nội vụ dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp.

Tính đến ngày 19/8, cả nước có 94.402 người đã có quyết định nghỉ việc; tổng số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 81.410 người; trong đó 75.710 người đã được giải quyết kinh phí theo quy định.

Luân Dũng
#đề án tiền lương #phụ cấp cán bộ #chính sách tiền lương #quy định tuyển dụng #sắp xếp tổ chức bộ máy #biên chế hành chính #tiêu chuẩn chức danh #phân cấp phân quyền #hiệu quả công tác cán bộ #quy trình sắp xếp thôn tổ dân phố #Bộ Nội vụ #Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục