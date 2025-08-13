Đề xuất tăng cấp phó, điều chỉnh tiền lương hợp lý cho cán bộ cấp xã

TPO - Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị về việc bổ sung cấp phó và chuẩn bị ban hành Nghị định thay thế Nghị định 33 nhằm thiết lập lại hoạt động của tổ dân phố.

Xác định rõ vị trí việc làm, điều chỉnh chế độ tiền lương

Ngày 13/8, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức Tọa đàm khoa học “Nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc của chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp”. Nhiều lãnh đạo địa phương đã thẳng thắn nêu các bất cập và đề xuất giải pháp.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, sau khi sáp nhập phường, nhiều cán bộ, đảng viên chưa hiểu rõ vai trò của chính quyền cấp xã, dẫn đến lúng túng trong tiếp nhận thông tin và xử lý công việc. Khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh, trong khi năng lực cán bộ còn hạn chế. Ông đề xuất tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường phối hợp giữa các cấp và đầu tư hạ tầng phục vụ công việc.

Ông Bùi Ngọc Chính.

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Chính, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm (Hà Nội), nêu thực trạng năng lực cán bộ không đồng đều sau khi nhận vị trí mới, kỹ năng cơ bản của nhiều người còn yếu. Sự chồng chéo về văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị gây ra tình trạng đùn đẩy công việc. Giải pháp, theo ông, là cần kế hoạch đào tạo bài bản và ban hành văn bản hướng dẫn rõ ràng, thống nhất.

Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm (Hà Nội) nhận xét, việc xây dựng vị trí việc làm còn thiếu chính xác, chưa bao quát; mô hình thôn và tổ dân phố chưa phù hợp. Ông kiến nghị sớm hoàn thiện mô hình tổ chức này, xác định rõ vị trí việc làm, điều chỉnh chế độ tiền lương hợp lý và tăng số lượng cấp phó để giảm tải áp lực.

Từ thực tiễn tại địa phương, ông Trịnh Việt Khái, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời (Cà Mau) cũng phản ánh tình trạng bố trí cán bộ chưa sát nhu cầu, nhiều người lúng túng khi áp dụng văn bản mới. Khối lượng thủ tục hành chính tại trung tâm dịch vụ công quá lớn, trong khi người dân nông thôn còn gặp khó khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Khái đề xuất ủy quyền bớt một số nhiệm vụ cho cấp dưới, bổ sung nhân lực chuyên môn và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số.

Bố trí lại cán bộ chuyên môn, tăng cấp phó

Theo bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Nguyên (TPHCM), sau khi tinh giản phòng ban, khối lượng công việc vẫn không giảm, thậm chí tăng. Cán bộ cấp xã thiếu chuyên môn xử lý các thủ tục phức tạp, trong khi hạ tầng chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.

Bà Liên kiến nghị bố trí lại cán bộ chuyên môn, tăng cấp phó, lập tổ xử lý nhanh các vướng mắc và rà soát loại bỏ những thủ tục không cần thiết.

Ông Phan Trung Tuấn.

Trước phản ánh kiến nghị của địa phương, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), chỉ rõ: việc vận hành chính quyền hai cấp hiện tồn tại một số vướng mắc về thể chế, chính sách chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc rất "đồ sộ" với 1.065 thủ tục hành chính; chất lượng nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; bất cập trong tổ chức bộ máy và xác định vị trí việc làm; hạ tầng công nghệ còn yếu.

Ông Tuấn thừa nhận việc bố trí cấp phó và xác định vị trí việc làm hiện nay còn nhiều hạn chế. "Bộ Nội vụ đang chuẩn bị báo cáo trình Bộ Chính trị để bổ sung cấp phó và ban hành Nghị định mới thay Nghị định 33, nhằm sắp xếp lại tổ dân phố", ông Tuấn cho hay.