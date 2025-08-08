Sau sắp xếp, Hà Nội có 4.416 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, chỉ tiêu số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của thành phố năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính là 4.416 người.

Ngày 8/8, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định tạm giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chỉ tiêu số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của Hà Nội năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính là 4.416 người.

Số biên chế viên chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính là 139.501 người.

Tổng số chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính là 22.668 người.

Công dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Khương Đình.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tạm giao năm 2025 theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương rà soát, bố trí, sắp xếp, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả biên chế được giao gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo mục tiêu thực hiện tinh giản 25% biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách.

UBND xã, phường thực hiện bố trí, sắp xếp, tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo biên chế được giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả và phù hợp.

Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ xây dựng phương án phân bổ biên chế chính thức dựa trên hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

