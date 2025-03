Bình Dương dừng hoạt động lực lượng 113 bán chuyên trách

TPO - Lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông là hai lực lượng duy nhất trên cả nước được thành lập tại tỉnh Bình Dương, sẽ kết thúc hoạt động theo chủ trương tinh gọn.

Ngày 18/3, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan đến việc tinh gọn bộ máy của hai lực lượng gồm 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn khi không còn tổ chức Công an cấp huyện.

Thực hiện đề án của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương và không tổ chức Công an cấp huyện, Công an tỉnh Bình Dương đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương kết thúc hoạt động đối với hai lực lượng kể trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đồng ý chủ trương kết thúc hoạt động đối với hai lực lượng trên. Công an tỉnh Bình Dương được giao phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 23, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Cơ động xử lý sự cố giao thông và lực lượng 113 bán chuyên trách, đồng thời xem xét các chế độ hỗ trợ nghỉ việc đối với cán bộ, nhân viên thuộc hai lực lượng này.

Sau khi kết thúc hoạt động của hai lực lượng kể trên, Bình Dương xem xét, điều chỉnh Quyết định nâng biên chế cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở để tạo điều kiện cho thành viên lực lượng cơ động xử lý sự cố giao thông tham gia.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã vận động, xem xét tuyển chọn các thành viên vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở bảo đảm theo đúng quy định hiện hành (đối với các địa phương còn chỉ tiêu).

Năm 2021 Bình Dương đã thành lập lực lượng 113 bán chuyên trách và Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông, đây là hai lực lượng duy nhất trên cả nước. Mô hình này nhằm bổ sung nhân sự trong điều kiện biên chế chính quy có hạn ở địa phương có tới gần 3 triệu dân.

Qua thời gian triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng 113 bán chuyên trách, dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Công an các huyện, thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.