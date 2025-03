Bỏ cấp huyện, công an cấp xã có đủ sức khắc chế tội phạm?

TPO - Đối với các vụ việc có tính chất diễn biến phức tạp hoặc xảy ra trên địa bàn liên quan nhiều xã phường thì các phòng nghiệp vụ, chức năng của Công an thành phố sẽ chỉ huy tổ chức lực lượng, phương tiện để kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Sáng 16/3, tại chương trình “Dân hỏi – Chính quyền trả lời” tháng 3/2025, cử tri Trần Thị Như Phương – thành viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, bày tỏ quan tâm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố nói chung và 22 quận, huyện, TP Thủ Đức khi lực lượng công an quận, huyện không còn hoạt động từ ngày 1/3/2025.

“Trước tình hình tội phạm công nghệ mạng hiện nay rất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, liệu công an cấp cơ sở, công an phường, xã trên địa bàn thành phố có đủ biên chế, công cụ, phương tiện để truy bắt, xử lý kịp thời các loại tội phạm tại địa phương hay không?” – bà Phương đặt vấn đề.

Trao đổi về vấn đề này, thượng tá Nguyễn Thăng Long – Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, thực hiện đề án của Đảng ủy Công an Trung ương và chủ trương chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an TPHCM đã triển khai đúng tiến độ, đúng thời hạn việc không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025.

“Việc này nhằm giảm cấp trung gian, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới chứ không phải bỏ đi chức năng, nhiệm vụ của công an. Các nhiệm vụ, chức năng của công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị của Công an TPHCM và công an cấp xã thực hiện trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố” – ông Long nêu rõ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của công an ở cơ sở, Công an TPHCM đã khẩn trương phân công, phân cấp, bố trí lực lượng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới, đảm bảo các mặt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được thực hiện thường xuyên liên tục, không ngắt quãng.

Đi cùng đó, các đơn vị ở công an cấp xã đã được quán triệt, xử lý ngay từ đầu các vấn đề an ninh trật tự; tổ chức lực lượng, phương tiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị giải pháp các vấn đề, vụ việc phức tạp, phát sinh trên địa bàn cấp xã theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện – vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Tăng cường công tác cán bộ, trang bị, phương tiện cho công an cơ sở

Trước băn khoăn của cử tri về việc công an cấp xã có đủ khả năng xử lý các loại tội phạm ở địa bàn hay không, nhất là đối với tội phạm công nghệ cao, thượng tá Nguyễn Thăng Long cho rằng thực tế tội phạm công nghệ hoạt động với thủ đoạn tinh vi, phức tạp, có tổ chức trên môi trường mạng, liên tỉnh, xuyên quốc gia và không phụ thuộc địa bàn hành chính. Nạn nhân cũng ở nhiều địa phương, nhiều tỉnh, thành. Do đó, đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an cũng như công tác tuyên truyền sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình tội phạm trong tình hình mới.

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm này, Công an TPHCM đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp cụ thể cho từng cấp, từng đơn vị nghiệp vụ. Trong đó, xác định công an cấp xã phải làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu về các vụ việc, từ nạn nhân, người dân trên địa bàn cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho nhân dân.

Đồng thời, Công an TPHCM cũng thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân về những số điện thoại lừa đảo. Người dân cũng có thể trực tiếp nhắn tin, trình báo tội phạm, sử dụng ứng dụng VNeID tích hợp tính năng phản ánh, kiến nghị về an ninh trật tự để kiến nghị trực tuyến.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng chỉ đạo cho công an 273 xã, phường, thị trấn triển khai việc thông báo số điện thoại của trực ban công an xã, phường, thị trấn, trực ban của Công an thành phố đến nhân dân và các cơ quan để tiếp nhận tin báo liên quan an ninh trật tự trên địa bàn. Công an cấp cơ sở cũng sẽ tiếp nhận xử lý nhanh nhất các thông tin liên quan an ninh trật tự để đảm bảo đúng chủ trương “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh và sát cơ sở”.

Để tăng cường cho công an cơ sở đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng đã khẩn trương rà soát, tăng cường cho công tác cán bộ; trang bị phương tiện đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để công an cấp xã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phù hợp mô hình tổ chức mới hiện nay.