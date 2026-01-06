Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho hay, đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Gửi kiến nghị tới Kỳ họp Quốc hội, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể về phân cấp, hoàn thiện phân quyền và cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã.

Cử tri cũng mong muốn các bộ, ngành tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

image-2.jpg
Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ sửa đổi chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh họa

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ý kiến của các địa phương đối với việc đánh giá tính khả thi đối với các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền từ Trung ương cho chính quyền địa phương thực hiện.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn và điều chỉnh nội dung nhằm bảo đảm phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, thông suốt.

Ông Bình khẳng định, thời gian tới, các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn và điều chỉnh các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền thuộc phạm vi quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.

Đối với chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, theo ông Bình, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 24 ngày 24/12/2025, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng ban hành Thông tư số 23 (sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình thông tin thêm, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Luân Dũng
#Nội vụ #Chế độ lương #Công chức #Chính phủ #Nghị định #viên chức #lực lượng vũ trang #Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình #chính quyền địa phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục