Thủ tướng: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương

TPO - Đề cập đến việc triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng lưu ý tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương…

"Chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế"

Sáng 11/1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng bộ Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tổng kết công tác Đảng, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ; thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhất là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu lớn mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Nhìn lại năm 2025, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, các ý kiến đều thống nhất nhận định Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Theo Thủ tướng, những kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, thể hiện rõ qua việc tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn với 564 dự án, tổng số vốn 5,14 triệu tỷ đồng.

Trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Cụ thể, Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện, quan trọng, nổi bật; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, cơ bản hoàn thành và vượt mục tiêu trong 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp lại giang sơn, tinh giản biên chế…

Thủ tướng đánh giá, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước.

Thể chế chiến lược, nguồn lực chiến lược

Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc XIV của Đảng sẽ xác định. Đảng bộ Chính phủ và các cấp ủy, tổ chức đảng cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp.

Thủ tướng trao Bằng khen tặng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau…

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.