Thu hồi đất dự án khẩn cấp tại Hà Nội: Người dân mong muốn sớm có thông tin về tái định cư

TPO - Người dân phường Yên Hòa ủng hộ chủ trương triển khai dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường. Tuy nhiên, người dân mong muốn sớm có thông tin về chính sách tái định cư và khu vực tái định cư.

Ngày 11/1, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức Hội nghị thông tin về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng- Dương Đình Nghệ Vũ Phạm Hàm- Trần Duy Hưng.

Tại hội nghị, UBND phường Yên Hòa đã thông tin về tiến độ dự án đường Vành đai 2,5 và các chính sách thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án.

Đối với địa bàn phường Yên Hòa, có 2 đoạn tuyến thuộc Dự án đường Vành đai 2,5 đã thực hiện. Bao gồm đoạn đường từ Dương Đình Nghệ đến phố Vũ Phạm Hàm và đoạn từ Trần Duy Hưng đến Hoàng Đạo Thúy.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc dự án, trong đó có 2 đoạn trên địa bàn phường. Đó là một phần đoạn đường từ Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ và đoạn tuyến Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng.

UBND phường Yên Hòa được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi GPMB trên địa bàn phường Yên Hòa.

UBND phường Yên Hòa cho biết, trên địa bàn phường có gần 90 ngôi mộ và hơn 700 hộ trong chỉ giới GPMB để thực hiện dự án. Đến nay, phường đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tổ giúp việc để triển khai dự án.

Toàn cảnh hội nghị ngày 11/1

Chú trọng tái định cư

Tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị UBND phường làm rõ một số nội dung để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người bị thu hồi đất.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa (trú tại đường Trung Kính) đề nghị thành phố nâng mức giá bồi thường đất bằng hoặc cao hơn giá thị trường. Bên cạnh đó, người dân mong muốn sớm có thông tin về khu vực tái định cư, tốt nhất là tái định cư tại chỗ.

Bà Đặng Thị Kim Hạnh (trú tại ngõ 120 Trần Duy Hưng) cho biết, thông tin dự án tại khu vực này đã có từ hơn 20 năm trước nhưng mãi không triển khai nên đời sống người dân rất khó khăn. Nay dự án triển khai, người dân rất đồng thuận, nhưng đề nghị thành phố có chính sách bồi thường thỏa đáng.

Người dân nêy ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, đây là công trình khẩn cấp, bà Mai nên đề nghị thành phố xem xét có cơ chế đặc thù, thay đổi hệ số K. "Tôi thấy giá đền bù chỉ bằng 25-30% so với giá thị trường thì thiệt thòi cho người dân quá. Ví như, vị trí 1 đường Trần Duy Hưng mức bồi thường khoảng 180 triệu đồng/m2, nhưng giá thị trường hiện từ 600- 700 triệu đồng/m2. Các vị trí 3, 4 các tuyến đường khác mức giá bồi thường chỉ vài chục triệu đồng/m2, nên dù ra ngoại thành chúng tôi cũng khó mua được đất", bà Hạnh dẫn chứng.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Quang Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, các ý kiến, kiến nghị của người dân là xác đáng, phường ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lên thành phố.

Cũng theo ông Dương, sau hội nghị này, các tổ công tác của phường sẽ đến từng nhà để thông báo, kiểm kê tài sản, dự thảo phương án bồi thường. Quan điểm của phường là không tổ chức thu hồi đất khi chưa có phương án tái định cư, tạm cư theo quy định.

Bên cạnh đó, phường sẽ duy trì kênh thông tin công khai, tăng đối thoại theo từng nhóm trường hợp cụ thể; đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn để tháo gỡ vướng mắc, hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa hài hòa quyền lợi của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.