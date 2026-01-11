Năm 2026, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 5.500 USD

TPO - Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD; đồng thời, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Quy mô nền kinh tế xếp thứ 32 thế giới

Sáng 11/1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ, là một năm đặc biệt đối với Đảng bộ Chính phủ, lần đầu tiên Đảng bộ Chính phủ được thành lập, kiện toàn, đi vào hoạt động.

Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ là một chủ trương lớn của Trung ương, là bước đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ; tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu dự hội nghị, trên cơ sở kinh nghiệm và kết quả của các Đảng ủy trực thuộc, đánh giá, bổ sung những nội dung làm tốt, những việc chưa làm tốt, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đặc biệt là các bài học kinh nghiệm.

Theo báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ, đạt được những kết quả toàn diện, trên tất cả các mặt.

Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; tăng trưởng GDP đạt 8,02% (thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới); quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD xếp thứ 32 thế giới; bình quân đầu người ước đạt khoảng 5.026 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao (hoàn thành một trong những cột mốc lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra).

Đảng ủy Chính phủ quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; có 2.991 dự án tồn tại vướng mắc, đến nay đã hoàn thành xử lý 926 dự án; xây dựng phương án xử lý 4 ngân hàng yếu kém, 12/12 dự án tồn đọng, chậm tiến độ…

Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy phát biểu. Ảnh: VGP

Cùng với đó, năm 2026 sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đảng ủy Chính phủ cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp…

Nhiệm vụ quan trọng khác cũng được Đảng ủy Chính phủ đề ra là nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.