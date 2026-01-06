Phó Thủ tướng: Thái Nguyên đang nắm giữ 3 lợi thế chiến lược

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhận định, Thái Nguyên đang nắm giữ 3 lợi thế chiến lược về: Liên kết vùng; lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao; hạ tầng công nghiệp không ngừng mở rộng và hoàn thiện.

Chiều 5/1, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên: Tâm điểm kết nối - kiến tạo thịnh vượng”. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tham dự hội nghị.

Tỉnh Thái Nguyên nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, cách không xa sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Gia Bình và cảng biển Hải Phòng. Hiện nay, tỉnh đã thành lập 13 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 4.000 ha; thành lập 41 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.600 ha; chấp thuận chủ trương đầu tư 1 khu công nghệ thông tin tập trung diện tích 200 ha. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 234 dự án FDI đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 11 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng, sự phát triển của tỉnh gắn liền với sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, Thái Nguyên kiên định xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động, đồng hành và phục vụ; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả quản lý nhà nước.

hoi-6.jpg
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 có 31 dự án với tổng vốn gần 4,4 tỷ USD cam kết đầu tư tại Thái Nguyên.

Theo ông Tuấn, hiện Thái Nguyên đang thực hiện cải cách mạnh mẽ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với cơ chế “luồng xanh"; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhận định Thái Nguyên đang nắm giữ 3 lợi thế chiến lược về: Liên kết vùng; lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao; hạ tầng công nghiệp không ngừng mở rộng và hoàn thiện.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, tiềm năng, cơ hội đã rõ nhưng để biến tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân thì lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp đã được hoạch định trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I. Trong đó, công tác cải cách hành chính phải đi vào thực chất, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân làm thước đo; thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư; kịp thời đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng tin tưởng Thái Nguyên sẽ bứt phá mạnh mẽ, sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại bậc nhất của cả nước.

Tại hội nghị, tỉnh Thái Nguyên đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, với tổng vốn đầu tư 1,059 tỷ USD. Bên cạnh đó, tỉnh cũng ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 20 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 3,33 tỷ USD.

Thanh Hiếu
