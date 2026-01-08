Thấy gì về 'bức tranh' tăng trưởng kinh tế sau sáp nhập tỉnh thành?

TPO - Sau sáp nhập, hợp nhất không gian và nguồn lực phát triển, bức tranh tăng trưởng kinh tế địa phương trên cả nước ghi nhận sự thay đổi rõ nét. Quy mô lớn hơn, dư địa rộng hơn, động lực từ công nghiệp, dịch vụ, đầu tư công và FDI đang tạo nền tảng để các địa phương bứt tốc. Trong khi đó, với nhóm "đầu tàu" kinh tế bài toán không đơn giản khi "người khổng lồ" phải chạy nhanh hơn.

Tăng trưởng cao, nhưng phân hóa rõ nét

Năm 2025, các địa phương trên cả nước đều trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Trong điều kiện đó, kinh tế cả nước vẫn ghi nhận kết quả tích cực khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,02%, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương duy trì đà tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn).

Theo ông Lê Trung Hiếu - Cục phó Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững hơn tại nhiều địa phương là điểm sáng đáng ghi nhận trong năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với phục hồi và mở rộng sản xuất gắn với xuất khẩu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Ngành xây dựng gắn với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng cơ bản. Khu vực dịch vụ tăng trưởng nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng trong nước và sự gia tăng đột biến của lượng khách du lịch quốc tế và khách nội địa. Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng tạo cú hích lớn tại nhiều địa phương.

Tăng trưởng đột phá của những địa phương top đầu gắn liền với việc vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn.

Tuy nhiên, "bức tranh" tăng trưởng GRDP vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các vùng. Các địa phương ven biển và khu vực Đông Nam Bộ duy trì nhịp độ tăng trưởng cao; một số địa phương phụ thuộc vào khai khoáng hoặc xuất khẩu nông sản thô chịu tác động bất lợi từ biến động giá hàng hóa thế giới, khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Cả nước có 6 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%, tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng, lần lượt tăng 11,89% và 11,81%. Có 23/34 tỉnh, thành phố duy trì mức tăng trưởng ổn định trong khoảng 7-10%, trong khi 7 địa phương tăng trưởng dưới 7%. “Dù còn khó khăn, nhưng không có địa phương nào rơi vào tình trạng tăng trưởng trì trệ”, lãnh đạo Cục Thống kê nhấn mạnh.

Trong bức tranh kinh tế năm 2025, nhóm địa phương bứt phá mạnh về tốc độ tăng GRDP tạo dấu ấn rõ nét. Dẫn đầu là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh. Tăng trưởng đột phá tại các địa phương này gắn liền với việc vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn.

Bên cạnh đó, một số địa phương có quy mô kinh tế còn nhỏ đã tận dụng dư địa tăng trưởng để tạo bước nhảy vọt về tỷ trọng GRDP, thông qua đột phá trong giải ngân đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới.

Nhóm "đầu tàu"

TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Đây là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước và trong năm 2025 đã đóng góp tới 55,4% vào tăng trưởng GDP. Hà Nội đạt tăng trưởng GRDP 8,16%, TPHCM tăng 7,53%, hai địa phương này đóng góp 36,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung.

Theo Cục Thống kê, động lực chủ yếu của hai “đầu tàu” kinh tế đến từ khu vực dịch vụ, đặc biệt là các ngành có giá trị gia tăng cao như thương mại, tài chính - ngân hàng, vận tải, logistics, du lịch, công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Tại Hà Nội, khu vực dịch vụ tăng 8,83%, đóng góp hơn 78,02% vào tăng trưởng tổng giá trị tăng thêm. Khu vực dịch vụ cũng khẳng định vai trò dẫn dắt trong cơ cấu kinh tế của TPHCM, với tăng 8,76%, đóng góp 65,98% vào tăng trưởng.

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ của ngành tài chính, ông Nguyễn Xuân Lưu - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - cho biết, năm 2025 là lần đầu tiên thu ngân sách của Thủ đô vượt mốc 700.000 tỷ đồng. Tăng trưởng GRDP không chỉ vượt mục tiêu đề ra mà còn cao hơn nhiều so với mức 6,52% của năm 2024.

Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 963 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7%; CPI bình quân tăng 3,63%. Du lịch Thủ đô đón trên 33,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 134,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68 tỷ USD. Năm 2025, Hà Nội cũng khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic, 7 cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị và đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô.

Khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm khoảng 1,5-2% GRDP cho TPHCM.

Với TPHCM, theo ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bước sang năm 2026, thành phố đứng trước những thời cơ phát triển mang tính lịch sử, dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, TPHCM cần những giải pháp mang tính đột phá.

“Thành phố đặt mục tiêu thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, với quy mô tối thiểu 100 triệu USD mỗi dự án. Khi đi vào vận hành ổn định, khu thương mại tự do được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm khoảng 1,5-2% GRDP cho thành phố thông qua việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu”, ông Vinh cho biết.