GDP năm 2025 tăng 8,02%, bình quân đầu người đạt 5.026 USD

Việt Linh
TPO - Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Chiều nay (5/1), Cục Thống kê – Bộ Tài chính họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV và năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Tuy nhiên, năm qua, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

tp-gso.jpg
Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê.

Về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2025.

GDP năm 2025 tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực dịch vụ đóng vai trò lớn nhất khi tăng 8,62%, đóng góp hơn một nửa vào tăng trưởng chung (51%). Đứng thứ hai là khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,95%, đóng góp 43,62%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,78%, đóng góp 5,30% vào tăng trưởng chung.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024. GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024.

CPI bình quân quý IV/2025 tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm 2024, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2025 là chỉ số nhóm giao thông giảm 2,14%, trong đó giá xăng giảm 8,53%. Chỉ số giá nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,45%.

Tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 17,0%; nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.

Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch nội địa tăng, đặc biệt trong các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với sự bứt phá về thu hút khách quốc tế đến Việt Nam đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ trong năm 2025.

Tính chung năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so với năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%.

Việt Linh
#Kinh tế Việt Nam #Tăng trưởng 2025 #Xuất khẩu #GDP #Du lịch

