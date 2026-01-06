Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Bess Pisen Cube – Giải pháp năng lượng xanh giúp doanh nghiệp khóa rủi ro chi phí điện

P.V

Khi thị trường điện Việt Nam tiến tới cạnh tranh, minh bạch, doanh nghiệp không chỉ quan tâm giá điện tháng này là bao nhiêu, mà còn lo chi phí điện trong vài năm tới sẽ biến động ra sao. Trong bức tranh đó, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đang nổi lên như một nền tảng kỹ thuật – tài chính giúp doanh nghiệp vừa tối ưu chi phí, vừa đáp ứng xu thế xanh hóa.

Khác với các hệ pin dân dụng nhỏ lẻ, BESS công nghiệp – thương mại (C&I) được thiết kế như một phần của hạ tầng năng lượng. Kết hợp với điện mặt trời, điện gió, BESS cho phép lưu trữ điện sạch dư thừa và xả vào giờ cao điểm, giảm phụ thuộc nguồn hóa thạch và giảm phát thải CO₂. Mỗi kWh xả ra không chỉ tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu ESG, truy xuất “dấu chân carbon”, CBAM và các tiêu chuẩn xanh ngày càng chặt chẽ.

image003-7977.jpg

PISEN CUBE – giải pháp “tất cả trong một”

BESS PISEN CUBE được thiết kế riêng cho khối công nghiệp và thương mại, với cấu hình đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm:

  • Pin LFP thế hệ mới, an toàn, tuổi thọ cao, phù hợp vận hành với cường độ lớn.
  • Hệ thống chuyển đổi công suất sử dụng tản nhiệt bằng chất lỏng, giúp tăng hiệu suất sạc – xả và độ ổn định.
  • Nền tảng quản lý năng lượng thông minh cho phép giám sát theo thời gian thực, tự động tối ưu chiến lược “Sạc giờ thấp điểm – Xả giờ cao điểm” dựa trên biểu đồ phụ tải và giá điện.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy(PCCC) bằng khí sạch, đảm bảo an toàn và thân thiện môi trường.
  • Thiết kế mô-đun, nhỏ gọn, rút ngắn thời gian triển khai, giảm rủi ro tích hợp và dễ dàng mở rộng.

Theo tính toán ứng dụng thực tế, mỗi tủ BESS PISEN CUBE có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện mỗi năm, tùy cấu trúc tải và cách vận hành.

image005-1098.png
Tủ Bess công nghiệp lắp đặt cho nhà máy sản xuất có thể tiết kiệm tiền điện lên đến 280-300 triệu/năm

Khác biệt giữa chỉ PV và PV + BESS

Bà Juvy Nguyen – Giám đốc Phát triển PISEN Việt Nam – cho biết: các chủ nhà máy thường hỏi hai câu: “Bao lâu hoàn vốn?” và “Giảm rủi ro thế nào?”. Với PISEN CUBE, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí mỗi tháng, mà còn khóa rủi ro chi phí công suất đỉnh khi cơ chế giá hai thành phần được áp dụng mạnh mẽ hơn.

Điện mặt trời giúp giảm đáng kể tiền điện năng, nhưng thường không phủ kín tải đỉnh do hạn chế mái, thời tiết hoặc biểu đồ phụ tải. Kết hợp PV + BESS cho phép tối ưu cả phần năng lượng lẫn công suất: Vừa giảm kWh, vừa hạ công suất cực đại – Điều mà các hệ pin dân dụng, bán công nghiệp khó đạt được.

Thời điểm vàng để hành động

Khoảng cách giữa doanh nghiệp chủ động đầu tư hạ tầng năng lượng thông minh và doanh nghiệp chỉ “Mua điện – Trả tiền” sẽ ngày càng lớn. Đầu tư các giải pháp BESS đồng bộ như PISEN CUBE từ hôm nay không chỉ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn là quyết định chiến lược để kiểm soát tương lai năng lượng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và minh bạch.

P.V
#BESS #năng lượng xanh #chi phí điện #doanh nghiệp #PISEN CUBE #lưu trữ năng lượng #ESG

