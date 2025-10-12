Nhiệm kỳ vượt khó của Đảng bộ TPHCM

TPO - Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phần lớn chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành. Riêng năm 2025, GRDP TPHCM ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,1% GDP cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Đóng góp gần 34% ngân sách quốc gia

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) nhấn mạnh, ngay sau khi triển khai các giải pháp mạnh để đẩy lùi đại dịch COVID-19, các địa phương của TPHCM tập trung khôi phục sản xuất. Kinh tế từ suy giảm nghiêm trọng đã phục hồi nhanh, lấy lại đà tăng trưởng và từng bước ổn định, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, Bình Dương tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp lớn, chuyển đổi mạnh các khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào các dự án định hướng công nghệ cao gắn với phát triển đô thị.

Bà Rịa -Vũng Tàu phát triển nhanh, ổn định trên nền tảng công nghiệp, logistics - cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; hình thành các ngành chủ lực mới như hóa dầu, năng lượng tái tạo, trung tâm dầu khí hóa lỏng và công nghiệp sinh học.

Trong khi đó, TPHCM giữ vững vai trò đầu tàu của đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng đầu cả nước.

Phần lớn chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành. Năm 2025, GRDP TPHCM ước đạt 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,1% GDP cả nước, GRDP bình quân đầu người gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng, tương đương 33,4% tổng thu ngân sách quốc gia.

Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, chất lượng thương mại dịch vụ cải thiện mạnh. Thị trường tiêu dùng nội địa và xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định. Công nghiệp ưu tiên lĩnh vực hàm lượng khoa học công nghệ cao; hiện đại hóa ngành hiện hữu; phát triển ngành chủ lực; nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Ngành xây dựng nâng năng lực thiết kế, thi công các công trình hiện đại, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Nông nghiệp phát triển nhanh theo hướng đô thị, sinh thái hữu cơ, công nghệ cao, giảm phát thải; chăn nuôi chuyển sang quy mô trang trại; thủy sản được sắp xếp lại theo hướng bền vững.

Thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn tiếp tục phát triển, giữ vai trò trung tâm của cả nước. Thị trường khoa học công nghệ tăng trưởng về quy mô, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, nâng năng suất và năng lực cạnh tranh.

Thị trường lao động phục hồi nhanh, bất động sản từng bước khởi sắc. Các nguồn lực được khai thác hiệu quả, nhất là đất đai chuyển dịch theo hướng mở rộng quỹ đất cho hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ.

Phát huy vai trò đầu tàu

Cùng với hoàn thành quy hoạch, các địa phương của TPHCM quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục, đất đai; ưu tiên thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng, xây dựng thành phố thông minh. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được khởi động, tái khởi động, tăng tốc, hoàn thành và đưa vào sử dụng; kết nối vùng và liên kết các trục động lực được tăng cường.

Hạ tầng đô thị được quy hoạch, đầu tư theo hướng đa trung tâm, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, các dự án cải tạo kênh, rạch; chương trình bảo vệ môi trường, giảm ngập, giảm ô nhiễm được triển khai đồng bộ.

TPHCM chủ động tổng kết các nghị quyết của Trung ương; đề xuất ban hành và triển khai Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

TPHCM cũng đề xuất chủ trương triển khai các dự án chiến lược như đề án Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do (FTZ) gắn với cảng biển tại Cái Mép hạ…

Trong liên kết vùng, TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, khai thác lợi thế địa - kinh tế để dẫn dắt phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, hạ tầng số; lan tỏa, thúc đẩy vùng Đông Nam Bộ và kinh tế trọng điểm phía Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn lực; giải quyết thách thức chung về an ninh, biến đổi khí hậu, tài nguyên và quy hoạch.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ lực; đồng thời hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Chuyển đổi số đạt nhiều bước tiến, từng bước hình thành hạ tầng số hiện đại, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh và chính quyền số.

Hệ sinh thái khởi nghiệp được thúc đẩy, quy tụ doanh nghiệp khởi nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm; TPHCM thuộc top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng thứ 2 về Fintech ở Đông Nam Á và xếp hạng 110 toàn cầu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.