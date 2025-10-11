Lãnh đạo TPHCM dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố

TPO - Sáng 11/10, Thành ủy TPHCM tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ). Hoạt động diễn ra trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu do ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn - đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: Tâm Huỳnh

Tiếp đó, các đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - làm Trưởng đoàn, đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Ảnh: SGGP

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, tấm gương sáng ngời về cần – kiệm – liêm – chính, hết lòng vì cách mạng và nhân dân.