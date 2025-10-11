Lãnh đạo TPHCM dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
Tiếp đó, các đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.
Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, tấm gương sáng ngời về cần – kiệm – liêm – chính, hết lòng vì cách mạng và nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có 550 đại biểu tham dự, bao gồm 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu chỉ định, được chia thành 12 tổ đại biểu. Đại hội diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM.