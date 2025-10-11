Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp

Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của TPHCM

Uyên Phương
TPO - Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ, doanh nhân thành phố tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong chiến lược “tăng tốc” phát triển, đóng góp vào mục tiêu đưa TPHCM bứt phá giai đoạn 2026-2030.

Chiều 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và 50 năm thành lập HUBA.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực nhiều biến động, TPHCM xác định năm 2025 là năm “tăng tốc”, tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5%, thu ngân sách khoảng 520.000 tỷ đồng, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút nguồn lực xã hội, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hà, để đạt được mục tiêu đó, thành phố xác định ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng then chốt. Trước hết, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí không chính thức và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

z7106117720067-fe2dfc4457667cdd021b695b0133a311.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP HCM (giữa) - tham quan các gian hàng và trao đổi cùng cộng đồng doanh nhân.

Tiếp theo, rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là các dự án lớn vướng mắc về đất đai, PCCC, đầu tư, xây dựng; đồng thời linh hoạt vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn phát triển. Cuối cùng, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, khuyến khích đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

“Trong quá trình triển khai, chính quyền TPHCM sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố” - ông Hà cho biết.

Đại diện cộng đồng doanh nhân TPHCM, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HUBA - cho biết, sau gần 7 nhiệm kỳ phát triển, HUBA hiện có 58 doanh nghiệp và hơn 17.000 hội viên, trong đó 99% là doanh nghiệp tư nhân. Đây là lực lượng đóng góp hơn 51% GDP của thành phố, tạo việc làm cho hàng triệu lao động và mỗi năm dành hàng chục tỷ đồng cho an sinh xã hội.

z7106021178649-3906de224356bca349f7144e94046a32.jpg
Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu TPHCM.

HUBA kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó, góp phần đưa TPHCM trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ mang tầm vóc khu vực.

Dịp này, UBND TPHCM và HUBA đã biểu dương 105 doanh nghiệp có sản phẩm - dịch vụ tiêu biểu năm 2025, tôn vinh những doanh nhân có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Uyên Phương
